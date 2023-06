28.06.2023 07:28 Einfamilienhaus in Leipzig in Flammen: Zwei Bewohner verletzt, hoher Schaden

Feuerwehreinsatz im Südosten von Leipzig! Ein Einfamilienhaus ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten, zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Südosten von Leipzig! Ein Einfamilienhaus ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten, zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. In Leipzig-Holzhausen ist am Dienstag die Photovoltaikanlage eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Flammen und dichter Rauch drangen aus dem Dachstuhl des Gebäudes in der Feldstraße im Stadtteil Holzhausen hervor, die Feuerwehr war mit zahlreichen Kameraden und Drehleitern im Einsatz. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Nachfrage von TAG24 erklärte, war die Photovoltaikanlage des Einfamilienhauses am Nachmittag in Brand geraten. Die beiden Bewohner, eine 79-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann, sollen noch versucht haben, das Feuer zu löschen. Leipzig Feuerwehreinsatz 83-Jähriger brennt Unkraut ab: Feuer breitet sich auf mehrere Grundstücke aus Dabei erlitten beide eine Rauchgasvergiftung, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Glück im Unglück: Während der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte den Hund der Familie in Sicherheit bringen – er wurde vorübergehend in der Nachbarschaft untergebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, es entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, doch der Sachschaden ist hoch. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier