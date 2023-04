04.04.2023 16:04 Falsch mit Holzofen hantiert: Lauben-Brand in Leipziger Osten

Am Dienstmittag geriet in der Paunsdorfer Straße ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Brand.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Dienstagnachmittag geriet in der Paunsdorfer Straße ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer der brennenden Laube. Dabei mussten sie Atemschutz-Masken tragen. © LausitzNews/Erik-Holm Langhof Gegen 13.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Lauben-Brandes in Mölkau informiert. Bisher stuft die Polizei die Ursache als fahrlässige Brandstiftung ein und vermutet eine falsche Handhabung des Holzofens. Die tatsächliche Ursache sei aber noch nicht gänzlich geklärt. Leipzig Feuerwehreinsatz Lagerhalle im Landkreis Leipzig brennt: Feuerwehren im Großeinsatz Auch zum Ausmaß des Schadens und möglichen verletzten Personen konnten die Behörden noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr Leipzig löschte die Flammen mit Wasser. Dabei war das Tragen von Atemschutz nötig. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren bei dem Brand in Mölkau zur Stelle, um die Betroffenen zu unterstützen. © Anke Brod Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Brandes sowie dessen Folgen dauern weiter an.

Titelfoto: LausitzNews/Erik-Holm Langhof