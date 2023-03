23.03.2023 12:01 Feuer in Leipziger Kleingartenverein: Zehn Hecken abgebrannt

Zehn Hecken sind am späten Mittwochabend einem Feuer in einem Kleingartenverein in Leipzig-Engelsdorf zum Opfer gefallen.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Zehn Hecken sind am späten Mittwochabend einem Feuer in einem Kleingartenverein in Leipzig-Engelsdorf zum Opfer gefallen. In einem Leipziger Kleingartenverein brannten am Mittwoch zehn Hecken ab. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach der Brand gegen 22.50 Uhr an einer Hecke im Wiesenweg aus. Demnach breiteten sich die Flammen schließlich auf weitere neun Hecken aus. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Engelsdorf seien im Einsatz vor Ort gewesen. Leipzig Feuerwehreinsatz Brandanschlag auf Leipziger Zoo-Parkhaus! Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Es sei ein Schaden von etwa 150 Euro entstanden. In dem Fall werde wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa