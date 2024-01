11.01.2024 16:44 Feuerwehreinsatz in Leipzig: Brand bricht in Keller von Grundschule aus!

In der Schule am Leutzscher Holz ist es am Donnerstag zu einem Kellerbrand gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz in der Schule am Leutzscher Holz in Leipzig! In der Schule am Leutzscher Holz in Leipzig ist es am Donnerstag zu einem Kellerbrand gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie TAG24 vonseiten der Rettungsleitstelle erfuhr, war es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand im Keller der Grundschule im Stadtteil Altlindenau gekommen. Kameraden der Berufsfeuerwehren West und Südwest eilten umgehend zum Ort des Geschehens. "Die Kollegen konnten das Feuer zum Glück sehr schnell in den Griff bekommen", so der Sprecher. Ob Personen verletzt wurden und ob die Schule zwischenzeitlich evakuiert werden musste, war zunächst nicht bekannt. Dem Sprecher zufolge konnten die meisten Einsatzkräfte bereits wieder in ihre Wachen zurückkehren. "Lediglich die Einsatzleitung befindet sich derzeit noch vor Ort." Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. © 7aktuell.de | Eric Pannier TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier