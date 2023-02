16.02.2023 13:41 Papier-Pellets in Brand geraten: Feuerwehreinsatz in Papierfabrik

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Grimma und Trebsen wurden am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Papierfabrik alarmiert.

Von Kathi Schöne

Trebsen - Am Donnerstagvormittag brach in einer Papierfabrik im Landkreis Leipzig ein Feuer aus. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres. © Medienportal Grimma Nach Angaben der Feuerwehr waren innerhalb der Fabrik in Trebsen bei Grimma aus bislang unbekannter Ursache gepresste Papier-Pellets in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Fabrik-Mitarbeiter und der Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Vor Ort waren Einsatzkräfte aus Trebsen und Grimma. Diese waren auch noch bis in den Nachmittag mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt.

Das Löschen von Glutnestern beanspruchte die Kameraden der Feuerwehr noch länger. © Medienportal Grimma Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Medienportal Grimma