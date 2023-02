22.02.2023 16:35 Peugeot geht plötzlich in Flammen auf! War es ein technischer Defekt?

Leipzigs Feuerwehr ware am Mittwochnachmittag an der Ecke Max-Liebermann-Straße und Landsberger Straße in Gohlis-Nord gefordert.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war am Mittwochnachmittag an der Ecke Max-Liebermann-Straße und Landsberger Straße in Gohlis-Nord gefordert. Der Motorraum des Peugeot wurde bei dem Brand schwer beschädigt. © Silvio Bürger Gegen 14.10 Uhr war dort ein Peugeot 3008 auf offener Straße in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig aus dem Auto retten. "Verletzt wurde niemand." Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und machten sich an die Löscharbeiten. Der Schaden am Fahrzeug fiel dennoch enorm aus. Fotos des Vorfalls zeigen, dass der gesamte Motorraum ausbrannte. Leipzig Feuerwehreinsatz Papier-Pellets in Brand geraten: Feuerwehreinsatz in Papierfabrik Was genau zu dem Feuer führte, ist bisher noch unklar. Die Polizei geht jedoch von einem technischen Defekt aus. Der Verkehr auf der Max-Liebermann- und Landsberger Straße wurde laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Titelfoto: Silvio Bürger