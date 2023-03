Wurzen: Holzbuden fackeln ab, Flammen drohen auf Bahnhof überzugreifen

Wurzen - Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand direkt am Wurzener Bahnhof anrücken.

Mehrere Holzbuden neben dem Bahnhof brannten am Sonntagmorgen. © Sören Müller

Nach der Alarmierung gegen 5 Uhr machten sich die Kameraden aus am Wurzen, Burkartshain und Nemt auf den Weg zum Bahnhofsgebäude.

In unmittelbarer Nähe standen mehrere Holzbuden in Vollbrand, zudem hatten die Flammen stellenweise bereits auf die Fassade des Bahnhofs übergegriffen und sie in Mitleidenschaft gezogen.

Glücklicherweise gelang es den Feuerwehrleuten durch ihr schnelles Eingreifen, den Brand zu löschen und ein weiteres Übergreifen zu verhindern.