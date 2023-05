Flughafen Leipzig/Halle soll Basis für private Löschflugzeuge werden

Leipzig - Der Flughafen Leipzig /Halle soll in den kommenden Jahren zur Basis einer Löschflugzeugflotte einer privaten Organisation werden. Die Flotte soll europaweit im Einsatz sein.

Mehrere Löschflugzeuge sollen am Flughafen Leipzig/Halle stationiert werden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Bis zu vier Flugzeuge sollen bis 2026 in Sachsen stationiert werden, sagte der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Deutsche Luft Brand Bekämpfung, Kersten Tessmann, am Dienstag.

Die DLBB will damit der erste private Betreiber von großen Löschflugzeugen in Europa werden. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk darüber berichtet.

Unter anderem sollen am Flughafen Leipzig/Halle Flugzeuge vom Typ Canadair CL-415 stationiert werden. Im vergangenen Jahr waren zwei Maschinen dieses Typs von Italien in den Harz geflogen, um dort bei der Bekämpfung eines Waldbrands am Brocken zu helfen.

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Europa im vergangenen Jahr hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (64, CDU) eine Verdopplung der Brandbekämpfung aus der Luft angekündigt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Niedersachsen mitgeteilt, dass zwei Löschflugzeuge, die im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der EU angemietet werden, in Braunschweig stationiert werden sollen.