Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome: Das ist in Leipzig geplant

Leipzig - Vor 85 Jahren zündeten Nationalsozialisten in der Nacht vom 9. auf den 10. November überall in Deutschland Synagogen an, wüteten in Wohnungen und Geschäften, verschleppten, misshandelten und töteten jüdische Mitbürger. So wird der Opfer dieser Pogromnacht von 1938 am heutigen Donnerstag in Leipzig gedacht.