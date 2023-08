Grund zum Feiern: Das Wochenende ist da und das könnt Ihr in Leipzig erleben

Leipzig - Ein Grund zum Feiern: Das Wochenende ist da! Der Wecker bleibt stumm, der Terminkalender bleibt zu und so stehen zwei Tage voller Möglichkeiten im wunderbaren Leipzig bevor. Damit Ihr die kostbare Zeit ohne Verpflichtungen mit schönen Erlebnissen füllen könnt, hat TAG24 wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt.

Plagwitz - Wie könnte ein Tag besser starten, als mit einem Bummel über den Wochenmarkt? Ob Zutaten fürs Frühstück oder eine Leckerei direkt vor Ort - unter dem Motto "regional - saisonal - unverpackt" findet Ihr auf dem Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle an der Markranstädter Straße 8 von 9 bis 14 Uhr allerlei Köstlichkeiten.

Zentrum - Ob als Student, als Nachtschwärmer oder als Innenstadt-Bummler - für Leipziger gehört die Moritzbastei einfach dazu! Doch kennt Ihr eigentlich die Geschichte der ehemaligen Befestigungsanlage am Kurt-Masur-Platz 1? Bei einer historischen Führung könnt Ihr spannende Hintergründe zur bewegten Vergangenheit erfahren. Am Samstag starten gleich zwei Rundgänge - um 11 Uhr und um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Ticket- und Infobüro. Karten gibt's für 6 Euro (5 Euro ermäßigt, Kinder unter zehn Jahren dürfen kostenlos teilnehmen).

Plagwitz - Bunte Outfits, verrückte Frisuren und Musik aus dem Kassettenrekorder - im Täubchenthal (Wachsmuthstraße 1) dürft Ihr am Samstag ab 22 Uhr so richtig in die 80er eintauchen. Bei der The Big 80s & Depeche Mode Party kommen Fans der großen Hits des schrillen Jahrzehnts auf ihre Kosten. Tickets gibt's hier.