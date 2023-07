Hauptdarsteller gesucht! "Elefant, Tiger & Kids" sucht Teilnehmende für neue Staffel

Leipzig - Tierfans aufgepasst! "Elefant, Tiger & Kids" geht in die zweite Runde! Dafür sucht der MDR aktuell noch Teilnehmende. Gefragt sind Teenies im Alter von 13 bis 17 Jahren aus ganz Deutschland.

Die Dreharbeiten finden in drei Abschnitten statt und beginnen im Herbst dieses Jahres. Weiter geht es dann im Frühjahr und Frühsommer 2024.

Die Doku-Serie begleitet sechs Jugendliche während ihres dreiwöchigen Praktikums in der Anlage.

"Elefant, Tiger & Kids" zeigt den Zoo Leipzig , als Spin-Off zur Kultserie "Elefant, Tiger und Co." aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Noch unsicher, was Euch erwartet? Schaut Euch doch erstmal die erste Staffel von "Elefant, Tiger & Kids" an. Alle zwölf Folgen gibt's kostenlos zum Streamen in der MDR-Mediathek.