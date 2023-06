300 Jahre Bach als Thomaskantor: Heute startet das Bachfest in Leipzig

Leipzig - Bach ganz klassisch, Bach neuinterpretiert, Bach in besonderem Ambiente - beim Bachfest Leipzig ist der Barock-Komponist in vielen Facetten zu erleben.

Mit einem Konzert in der Thomaskirche wird am heutigen Donnerstag das Bachfest in Leipzig eröffnet. © Sebastian Willnow/dpa

Vom 8. bis 18. Juni gibt es bei dem Klassikfestival rund 160 Veranstaltungen, wie die Organisatoren mitteilten.

Am Donnerstagabend steht in der Thomaskirche das Eröffnungskonzert auf dem Plan.



Das Fest steht in diesem Jahr im Zeichen eines ganz besonderen Jubiläums: Vor 300 Jahren, am ersten Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1723, hat Johann Sebastian Bach (1685-1750) sein Amt als Thomaskantor in Leipzig angetreten.

Die Bachfest-Veranstalter wollen im Jubiläumsjahr zurückschauen und Bach zugleich als modernen Komponisten präsentieren. Dazu passend wurde das Motto "Bach for Future" gewählt.

"Eigentlich hat Bach seine Musik "for future" komponiert. Man brauchte einfach ein paar Jahrhunderte, um die Komplexität des Bachschen Werkes zu verstehen", sagte Intendant Michael Maul.