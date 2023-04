68 Stunden LAN-Party: Leipzig feiert fulminantes Gaming-Festival "Caggtus"

Drei Tage lang gemeinsam zocken. Bei der "Caggtus", Leipzigs neuem Gaming-Festival, war dies am Wochenende erstmals möglich. Die Veranstalter hatten ihren Fokus bewusst darauf gelegt. © Jan Woitas/dpa

Möglichkeiten dazu gab es wie Sand am Meer: In zwei Hallen hatten die Organisatoren Entertainment- und Streaming-Bereiche eingerichtet, auf einer Event-Stage rangen unter anderem Cosplayer darum, wer das beste Kostüm entworfen hatte und wer mochte, konnte drei Tage lang an Deutschlands größter LAN-Party teilnehmen.

Die Besucher wiederum nahmen das Angebot freudig an, wie Felix Wisotzki, der Pressesprecher der "Caggtus", gegenüber TAG24 erklärte. "Es war ein durchweg gelungener Auftakt. Freitag hat es sich zügig gefüllt, Samstag war der besucherstärkste Tag und es gab trotzdem keine langen Wartezeiten an den Ständen."

2002 war auf der Leipziger Messe erstmals die Games Convention veranstaltet worden. Die Gaming-Messe kam so gut an, dass sie 2009 wegen Platzmangels nach Köln umziehen musste und sich dort seitdem unter dem Namen "Gamescom" zu Deutschlands größter Spielemesse gemausert hat. 2016 folgte die Dreamhack mit fünf Ausgaben bis 2020. Dann kam Corona.

Doch das Interesse an einem Gaming-Event in Leipzig war weiterhin vorhanden. "Der Wunsch innerhalb in der Community, wieder etwas in Leipzig zu machen, war groß", schildert Felix Wisotzki. "Darüber hinaus haben wir einen reichen Erfahrungsschatz, was Spiele angeht."