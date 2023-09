Abwechslung pur! Das ist Dein Samstag in Leipzig

Auch an diesem Samstag hat die sächsische Metropole wieder etliche Gründe um zu feiern. Wo was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch an diesem Samstag hat die sächsische Metropole wieder etliche Gründe um zu feiern. Zahlreiche Feste, Festivals und Partys warten darauf, mit Euch anzustoßen und die Nacht zum Tag zu machen. Wo was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Wettkrähen zum Morgen

Samt Wettkrähen, Fußballspiel und Laternenumzug erwartet Euch im Schkeuditzer Ortsteil Glesien ein waschechtes Dorffest. Schon um 10 Uhr geht es mit dem bunten Markttreiben auf dem ehemaligen LPG-Hof des Dorfs los. Am Abend stehen dann Live-Band und Weinausschank zu Eurer Versorgung bereit. Mehr Infos sowie den Programmflyer findet Ihr auf Schkeuditz.de.

Im Schkeuditzer Ortsteil Glesien startet der Tag mit dem Wettkrähen der Hähne. Möge der Lautere gewinnen! (Symbolbild) © 123RF/tanor

Die Springmäuse feiern 25 Jahre Turnen!

Das Kinder-Sportzentrum der Springmäuse im Familien-Erlebnis-Garten feiert 25 Jahre Kinderturnen. Zu diesem Anlass laden die Kregelhofener zum Hoffest ein. Sowohl draußen als auch drinnen warten tolle Mitmach-Angebote, wie ein Konzert zum Singen und Tanzen, Bewegungsbaustellen und vieles mehr, auf Euch. Alles Weitere über das Programm des Fests könnt Ihr auf Kregelhofen.de nachlesen.

Beim Hoffest der Springmäuse warten viele abwechslungsreiche Mitmach-Angebote darauf, entdeckt zu werden. (Symbolbild) © 123RF/serrnovik

Hoffest im wilden Westen

Doch soll die Party der Springmäuse nicht das einzige Hoffest des Samstags sein. Auch die Wohnungsgenossenschaft Lipsia veranstaltet rundum ihre Geschäftsstelle ihr 22. Haus- und Hoffest. Was die Party in diesem Jahr so besonders macht, ist das Motto, dem sich der Tag widmen soll. Samt Pony reiten, Square-Dance und Johnny-Cash-Coverband entführt das Fest Groß und Klein in den wilden Westen.

Mehr zu der Wild-West-Party erfahrt Ihr auf WG-Lipsia.de.

Stadtteilfest Leutzsch

Wie das Wild-West-Hoffest findet auch das Stadtteilfest Leutzsch in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Ab 13.30 Uhr versüßen Euch Akkordeon-Orchester, Show-Chor, Kabarett und vieles mehr den Tag. Die Kleinen weiß das Fest mit Hüpfburg, Tombola und Kinderschminken zu begeistern.

Auch Leutzsch hat einen Grund zum Feiern. Zum 22. Mal findet hier das Stadtteilfest statt. (Symbolbild) © 123RF/tar07

Der erste Samstag des Monats gehört der Feinkost

Wie jeden ersten Samstag des Monats baut der Flohmarkt an der Feinkost auch an diesem Wochenende wieder seine Stände auf. Von Nützlichem bis hin zu Sammlerstücken, über Kleidung bis Spielzeug ist hier alles dabei. Von 10 bis 16 Uhr könnt Ihr feilschen und handeln, was das Zeug hält.



An jedem ersten Samstag des Monats verwandelt sich die Feinkost in der Südvorstadt in einen belebten Flohmarkt. © Emily Mittmann

"inMusiCon": Ein Musikfestival für alle!

Unter dem Motto "Wir möchten gemeinsam feiern!" präsentieren die Diakonie Leipzig und das Werk 2 das Musikfestival "inMusiCon". Neben der Freunde an Musik steht die Inklusion aller Gäste an oberster Stelle. Das spiegelt auch das Line-up wider, denn genauso bunt, unterschiedlich und besonders wie das Publikum, sind auch die Künstler auf der Bühne. Der Abend startet um 19 Uhr. Wer Euch dann erwartet, erfahrt Ihr auf Werk-2.de.

Beim Musikfestival "inMusiCon" im Werk 2 steht neben der Freude an der Musik die Inklusion aller Gäste an oberster Stelle. © Emily Mittmann

Nacht der Kunst

Wer dachte, der Norden Leipzigs klappt am Abend die Bürgersteige hoch, der hat falsch gedacht. Von 16 bis 22 Uhr verwandeln sich die nördlichen Stadtteile Gohlis, Möckern und Wahren zu einem einmaligen Kulturfestival. Schon zum 14. Mal findet die "Nacht der Kunst" nun statt. Ein außergewöhnliches Kunst-Erlebnis, das sich sehen lassen kann. Auf NdK-Leipzig.de erfahrt Ihr, wo Ihr am Samstag Ausstellungen finden könnt.

Kerstin Herrlich, Organisatorin der Nacht der Kunst, freut sich auf zahlreiches Erscheinen im Kunsttanker. © Emily Mittmann

Bravo Hits Party

Unter dem Motto "Feier Deine Jugend" lässt das Täubchenthal am Samstag die Musik der 90er und 2000er wieder auferstehen. Seit 1992 halten die "Bravo Hits" den Zeitgeist der Jugend fest, wie kein anderer Tonträger. Wenn das nicht mal gefeiert werden muss! Ab 22 Uhr geht die Party in Ehren der berühmten Musik-Sampler los.

Das Täubchenthal lässt am Samstagabend vergangene Zeiten aufleben. Hier werden ab 22 Uhr die Bravo-Hits Eurer Jugend gespielt. © Emily Mittmann

"Deep Purple"-Schlagzeuger Ian Paice im Anker

"Child In Time", "Perfect Strangers" und natürlich das legendäre "Smoke On The Water": Mit seiner Band Deep Purple erlangte Gründungsmitglied Ian Paice (75) Weltruhm. Mit der Gruppe Purpendicular bringt der Schlagzeuger nun seine größten Hits auf die Bühne, die Ihr bei einem innigen Konzert im Anker (Renftstraße 1) in Möckern miterleben könnt. Tickets bekommt Ihr noch über Eventim.

Ian Paice (75) tritt am Samstag im Anker Leipzig auf. © Domenico Cippitelli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa