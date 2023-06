Aufregendes Tanzfestival in Leipzig: "Let's Dance"-Stars und Joachim Llambi kommen

Leipzig - Am Wochenende vom 9. bis 11. Juni laden die Tanzschule by Oliver Thalheim und Tina Spiesbach und der Konsum zum zweiten "Konsum Leipzig Dance Festival" ein.

Von Freitag bis Samstag können Tanzbegeisterte selbst Tanzen oder Profis, wie Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke, Deutsche Meister in Latein 2022 (rechts), dabei zuschauen. (Bildmontage) © Bildmontage: PR Tanzschule Leipzig by Oliver Thalheim & Tina Spiesbach-Hepke

Tanzbegeisterte haben von Freitag bis Sonntag die Chance, in verschiedenen Workshops von den besten Tänzern der Welt zu lernen, egal ob Standard, Swing, Tango oder Linedance.

Je Festivaltag werden bis zu 36 Workshops angeboten, sodass sich jeder sein individuelles Programm erstellen kann.

Tänzer jedes Niveaus sind willkommen. Dementsprechend sind auch die Workshops in drei Level eingeteilt und sogar Einsteigerkurse soll es am Freitag- und Sonntagnachmittag geben.

Das Festival findet in den sechs Sälen der Kongresshalle am Zoo Leipzig statt.

Am Freitag- und Samstagabend soll das Gelernte dann bei den Tanzpartys in die Tat umgesetzt werden.

Das Highlight des Festivals ist die "Night of the Dancing Stars" am Samstagabend, bei der die weltbesten Tanzpaare ihr Können unter Beweis stellen.

Auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (58) wird mit von der Partie sein und am Samstag und Sonntag sogar selbst Workshops geben.