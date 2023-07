Badespaß und coole Ausflüge: So wird der Samstag auch bei Hitze ein Hit

Leipzig - Neben schattigen Plätzen hat die Stadt Leipzig auch an diesem Wochenende einiges zu bieten. Wie Ihr bei über 30 Grad am besten Euren Samstag verbringen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Wochenendtipps.

So soll es am Samstag um 15 Uhr und später ab 19 Uhr gleich zwei Vorstellungen geben.

Schon zum vierten Mal verwandelt sich die Stadt Leipzig in ein Paradies für alle Kunstinteressierten und kreativen Köpfe. Im Rahmen einer Vernissage, als Eröffnung, Midisage und Finisage, zum Abschluss, gibt es nicht nur einiges zu sehen, sondern auch zum Mitmachen.

An diesem Wochenende feiern die Art Days in der Moritzbastei nun in Form der Midisage Halbzeit. Von 11 Uhr bis 18 Uhr könnt Ihr hier an verschiedenen Workshops teilnehmen oder Euch von der Kreativität der anderen berieseln lassen.

Mehr Informationen zu Eurem künstlerischen Wochenendausflug findet Ihr auf leipzigartdays.de.