Benefiz-Turnier: Fußballer kicken zugunsten krebskranker Kinder in Leipzig

Leipzig - Leipzigs Fußballszene macht sich stark für an Krebs erkrankte Kinder! Am 11. Juni findet ein Benefiz-Fußballturnier statt, um Spenden für einen Verein zu sammeln, der Eltern von krebskranken Kindern unterstützt.

Der Erlös des Turniers kommt einem Verein zugute, der Familien krebskranker Kinder unterstützt. (Symbolbild) © 123rf/koonsiri

Unter dem Motto "Kick den Krebs" treten am 11. Juni ab 13 Uhr bereits zum 22. Mal 24 Mannschaften bei einem Benefiz-Fußballturnier gegeneinander an. Anpfiff ist im Südoststadion des SSV Stötteritz in der Oststraße 177 in Leipzig.

Alle Einnahmen werden dem "Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V." gespendet. Der gemeinnützige Verein hilft betroffenen Familien auf dem Weg mit der Krebserkrankung, unter anderem durch psychologische Begleitung oder Musik- und Sporttherapien. Im vergangenen Jahr konnte das Benefizturnier knapp 30.000 Euro sammeln.

"Wir wollen das Ergebnis in diesem Jahr noch einmal toppen und hoffen auf viele Besucher", so Organisator Markus Wulftange von der "Elternhilfe".

Auch einige Stars werden am 11. Juni auf dem Rasen vertreten sein, darunter RB-Trainer Marco Rose (46) oder der ehemalige FC Nürnberg-Trainer Robert Klauß (38).

Neben dem Turnier wird es ein buntes Rahmenprogramm mit Bastelangeboten, Kinderschminken oder Torwandschießen geben.