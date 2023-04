Blind und virtuos: Sächsischer Organist lässt sich von Sehbehinderung nicht aufhalten

Bad Düben - Schon als Jugendlicher war für den seit Geburt blinden Norbert Britze klar: Er will die Musik zum Beruf machen. Das hat er geschafft. Seit 1997 arbeitet der Kirchenmusiker als Kantor und Organist in Bad Düben, leitet mehrere Chöre, unter anderem das Vokalensemble Anima, macht Musik in Kitas und Altenheimen. Daneben unterstützt er die Blindenbücherei in Leipzig bei der Übersetzung von Musikstücken in Braillenoten, also Noten in Blindenschrift.