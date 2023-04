Dark Market, "Hypa Hypa" und XXL-LAN-Party: Das geht am Wochenende in Leipzig

Egal ob Ihr Party machen wollt oder Lust auf eine Foto-Ausstellung habt, am Wochenende ist in Leipzig wieder einiges geboten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Der April macht, was er will - zumindest, was das Wetter angeht. Davon sollte man sich seine Wochenend-Laune aber nicht verderben lassen. In unseren Tipps erfahrt Ihr, was Ihr an Euren freien Tagen so anstellen könnt.

FOTO-AUSSTELLUNG "HERZKAMPF"

Zentrum - Aktivismus und Engagement ist wichtig, in heutigen Zeiten noch mehr als je zuvor. Der Leipziger Fotograf Martin Neuhof hat deshalb ein Foto-Projekt ins Leben gerufen und zahlreiche Menschen mit der Kamera erfasst, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen und unsere demokratischen Werte verteidigen. Die Akteure kommen aus Dresden, Pirna, Dippoldiswalde, aber auch von außerhalb Sachsens. Am Samstag um 18 Uhr wird die Ausstellung "Herzkampf" in der Peterskirche feierlich eröffnet - die Bilder könnt Ihr bis einschließlich dem 5. Mai 2023 begutachten.

GAMING FESTIVAL

Seehausen - 68 Stunden durchzocken - der Traum eines jeden Gamers wird am Wochenende in der Leipziger Messe wahr. Dort findet das neue Gaming-Festival "CAGGTUS" statt, im Zuge dessen Deutschlands größte LAN-Party mit knapp 1400 Besuchern gefeiert werden soll. Nebenbei gibt es einen großen Streaming- und Entertainment-Bereich, in dem Ihr Euch austoben könnt. Mehr Infos und Tickets findet Ihr >>>hier.

Am kommenden Wochenende findet in Leipzig das "CAGGTUS"-Gaming-Festival statt. © CAGGTUS/PR

PARTY

Zentrum/Südvorstadt - Die neue Partyreihe "Hypa Hypa" hat in Leipzig eingeschlagen wie eine Bombe, am Samstag geht die verrückte Fete gleich in die nächste Runde. Um 22.30 Uhr startet die Sause am Samstag in der MB, Tickets bekommt Ihr für neun Euro im Vorverkauf und 12 Euro in der Abendkasse. Musiktechnisch könnt Ihr Euch auf satte Bässe und gute Laune einstellen. Wer lieber gediegen raven will, findet sich in der Distillery ein. Dort wird am Samstag ab 23 Uhr beim SATURDAY RAVE X UP HOME 24 Stunden lang durchgetanzt, Infos zu den DJs und Tickets bekommt Ihr >>>hier.

Von Samstag auf Sonntag wird in der Distillery durchgetanzt. © Screenshot/instagram.com/distillery_leipzig/

DARK MARKET

Connewitz - Das Wave-Gotik-Treffen an Pfingsten steht schon fast vor der Tür und die schwarze Szene muss sich für das Event ihres Jahresplans noch gut eindecken. Da kommt der Dark Market im Werk 2 am Sonntag gerade recht: Ab 13 Uhr könnt Ihr dort gotische Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, Kunst, Schmuck und mehr aus erster und zweiter Hand shoppen. Der Eintritt ist frei, der Dresscode natürlich schwarz!

Wer an Pfingsten so aussehen möchte, der deckt sich am besten auf dem Dark Market ein. © dpa/Jan Woitas

LEIPZIGER FRÜHJAHRSKLEINMESSE

Alt-Lindenau - Nach einer kleinen Winterpause geht es auch auf dem Festgelände im Cottaweg weiter mit dem Kleinmesse-Geschäft: Seit Mittwoch ist die Frühjahrs-Edition der Kleinmesse wieder geöffnet, auch am Wochenende könnt Ihr ab 14 Uhr die verschiedenen Fahr- und Laufgeschäfte durchprobieren und Euch mit Zuckerwatte, Kräppelchen, Waffeln und gebrannte Mandeln satt essen!

Wer Lust auf Kräppelchen, Riesenrad und Action hat, besucht die Frühjahrs-Kleinmesse am Cottaweg. © Ralf Seegers