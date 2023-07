Das Beste kommt zum Schluss: So wird der Sonntag das Highlight der Woche!

Leipzig - Ob Erkundungstour oder Shopping-Trip: Auch am letzten Tag der Woche hält die Messestadt noch einige Überraschungen für Euch bereit. Ideen für Euren Sonntags-Ausflug nach Leipzig findet Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Club Fusion" ist ein Festival des Schauspiels Leipzig, der Oper Leipzig, sowie des Theaters der Jungen Welt. Seit dem 23. Juni zeigen 15 Clubs in 39 Veranstaltungen, was die Leipziger Schauspielszene zu bieten hat.

Bevor das Festival der Theaterclubs am kommenden Dienstag ein Ende findet, könnt Ihr die Vorstellungen am Sonntag noch einmal genießen.

Ab 11 Uhr geht es im Schauspiel Leipzig mit dem Stück "Und wenn sie nicht gestorben sind ..." los. Im Theater der Jungen Welt (TDJW) beginnen die Vorstellungen ab 18 Uhr mit "Frequency of it all oder Fritten an der Quelle". Um 19.30 Uhr zeigt das Schauspiel Leipzig "Keine Klarheit nie", während im TDJW "Where the Truth lies" gespielt wird.

Neugierig, worum es bei den Stücken geht? Schaut doch mal bei Clubfusion.de vorbei!