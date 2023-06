Das Leipziger Weinfest startet: Das sind die Highlights, und das ist neu

Leipzig - Feste soll man feiern, wie sie fallen! Kaum sind Stadtfest und Bachfest vorbei, steht schon das nächste Event in den Startlöchern: Das 23. Leipziger Weinfest beginnt am morgigen Mittwoch und lädt zwölf Tage lang und diesmal über den Marktplatz hinaus zum Genießen ein.

Lust auf Wein? Dann kommt ab Mittwoch zum Leipziger Weinfest. © Stadt Leipzig

"Es ist wieder Weinfestzeit – und es gab so viele Bewerber, die sich beteiligen wollen, dass wir im wahrsten Sinne expandieren müssen", freut sich Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert auf die kommenden Tage in der Innenstadt von Leipzig.

Ab Mittwoch bis einschließlich 9. Juli können Besucher des Festes die Weine zahlreicher Weingüter aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Südtirol und Frankreich verkosten und gemeinsam unterhaltsame Tage und Abende genießen.

In diesem Jahr haben sich so viele Weingüter für eine Teilnahme beworben, dass der Marktplatz zum ersten Mal nicht ausreicht. Um niemandem absagen zu müssen, werden vier Stände in der Petersstraße zu finden sein.

Mit dabei ist zum ersten Mal auch das junge Unternehmen Kybarth & Weiß aus Leipzig, das auf Cidre setzt – "eine erfrischende, weniger alkoholische Variante des Themas Wein".