Der heutige Sonntag in Leipzig: Eine Reise durch die Messestadt

Leipzig - Während Euch Rundgänge, Führungen und Ausstellung auf eine Reise durch die Messestadt mitnehmen und Einblicke hinter die Kulissen gewähren, könnt Ihr in so manch einer Vorführung der Realität für eine Weile entfliehen. Was am Sonntag in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.