Dieter Bohlen in der Arena Leipzig: Er brachte gleich den neuen Superstar mit!

Dieter Bohlen (69) war am Mittwoch zu Gast in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig

Dabei handelt es sich um den 29-jährigen Sem Eisinger, der die 20. Staffel gewonnen hat. Er brachte seinen Song "Don't Let Me Go" mit und performte einige Titel, die er auch in der Show sang.

Pünktlich 20 Uhr eröffneten Dieter und seine 7-köpfige-Band den Abend mit "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" und mit jedem seiner darauffolgenden Hits wie "Geronimo's Cadillac", "Call my Name", "We Have a Dream", "Eine Nacht" oder "You're My Heart, You're My Soul" wurde die Stimmung unter den über 3200 Fans ausgelassener.

Außerdem mit auf der Bühne, der smarte Background-Sänger Joyello Sabatelli, der vor allem die hohen Töne, die damals Thomas Anders sang, nun singen darf. Fast so, als wäre es Modern Talking 2.0.

Neben seiner Tour plant Bohlen in Zukunft auch viele weitere Konzerte im Ausland und auch die 21. Staffel seines Erfolgsformasts DSDS ist für 2024 angekündigt.