DJ Bobo in Leipzig: Der "King of Dance" feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum!

30 Jahre steht DJ Bobo nun schon auf der Bühne. Am Freitag wurde das Jubiläum in Leipzig gefeiert.

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - 30 Jahre steht René Baumann (53) alias DJ Bobo inzwischen auf der Bühne. Klar, dass so etwas natürlich gefeiert werden muss. Wie das aussieht, zeigte er am Freitagabend in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

DJ Bobo alias René Baumann (53, Mitte) war am Freitagabend zu Gast in der Leipziger Arena. © Nico Schimmelpfennig Vor ausverkauftem Haus präsentierte das Multitalent eine fulminante Show, bei der er nicht nur eine, sondern gleich drei spektakuläre Bühnen in die Arena zauberte - eine Hauptbühne und zwei kleinere in der Menge. Die Idee dazu stamme aus den USA sowie dem Film "The Greatest Showman". Baumann dazu: "Für 30 Jahre Tour wollte ich die Möglichkeit haben, nah an den Leuten zu sein - egal, welchen Platz diese in der Halle haben. Jeder soll mindestens einmal die Chance bekommen, nah dran zu sein." Den mehr als 8300 Zuschauern bot sich eine Show der Superlative, vollgepackt mit einzigartigen Kostümen und atemberaubenden Choreografien, alles unterstützt durch eindrucksvolle Videoeffekte sowie eine gigantische Lichtshow. Leipzig Kultur & Leute Schiller in Leipzig: Iranische Gastmusikerin sorgt für Gänsehaut-Moment "EVOLUT30N", so der Name der aktuellen Tour, ist als interaktives Live-Erlebnis für Fans der Elektro-Legende gedacht und genau das lieferten Baumann und seine Crew am Freitagabend ab.

"EVOLUT30N" von DJ Bobo: Eine Show der Superlative

Als Teil seiner "EVOLUT30N"-Tour lieferte der Ausnahmekünstler eine atemberaubende Show mit spektakulären Lichteffekten... © Nico Schimmelpfennig Zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen, über 20 Millionen verkaufte Tonträger und über 35 Chart-Hits kann DJ Bobo inzwischen sein Eigen nennen. Mit "Somebody Dance With Me", "Vampires Are Alive", "Pray", "Keep on Dancing", "Everybody", "What a Feeling", "Chihuahua", "La vida es" und "Love Is All Around" war der Freitagabend auch vollgepackt mit eben diesen. Die Fans nahmen dies begeistert an, waren in Tanzlaune und sangen lautstark jeden Song mit, während sich auf der Hauptbühne die beeindruckende Lichtshow abspielte. Leipzig Kultur & Leute Ob Essen, Musik oder Sport: Leipzig verspricht ein facettenreiches Wochenende Seit einigen Jahren nutzt DJ Bobo nun schon das sogenannte Animations-Videomapping auf seinen Shows und hat diese Technik inzwischen perfektioniert. So wechselten während des Konzerts immer wieder die Animationen und tauchten das Bühnenbild in ein farbenfrohes Lichtermehr. Doch auch die Künstler und Artisten selbst gingen in die Vollen und lieferten beim Song "Pray" beispielsweise eine heiße Feuershow mitten im Publikum. Das Video zum Song wurde seinerzeit übrigens in Leipzig gedreht, gab Rene Baumann als kleine Anekdote preis.

...und so manchen Überraschungen. © Nico Schimmelpfennig

Dabei stellte nicht nur Baumann selbst sein Können unter Beweis, auch seine Crew ging immer wieder in die Vollen. © Nico Schimmelpfennig