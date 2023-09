Leipziger Mode-Highlight im Paunsdorf Center

Leipzig - Während der Pariser Fashion Week veranstaltet auch das Paunsdorf Center im September eine einmalige Modenschau. Am 29. und 30. September zeigen Esprit, S.Oliver und Co. ihre farbenfrohen Trends für die kühle Jahreszeit.

An beiden Tagen sollen insgesamt acht Shows ihre Looks des Fashion-Trends "Dopamin Dressing" auf einer farbenfrohen, grafisch gestalteten Bühne zum Besten geben.

So könnt Ihr sowohl am Freitag von 14 bis 18 Uhr, als auch am Samstag von 11 bis 18 Uhr die modernen Herbstlooks live und vor allem in Farbe genießen und anschließend shoppen.