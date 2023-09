Durch Regen weggespült: Leipziger Schüler bauen Brücke in Tirol neu auf

Auf Kursfahrt gleich noch etwas Gutes tun, genau das dachten sich nun Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Leipzig.

Von Eric Mittmann

Stolz zeigen sie sich nach getaner Arbeit: Die Schüler des Mathe-Leistungskurses des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Die Zwölftklässler hatten in dieser Woche ihre Kursfahrt in Tirol verbracht. © Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig Die heftigen Regenfälle, die in weiten Teilen Tirols für Überschwemmungen sorgten, hatten auch Auswirkungen auf die Leipziger Sektion des Deutschen Alpenvereins. In den Stubaier Alpen, in denen die von den Leipzigern betriebene Sulzenauhütte liegt, hatten die von den Bergen kommenden Wassermassen gleich zwei Brücken weggespült und so sowohl den direkten Zugang zur Hütte als auch einen Umweg eingeschränkt. Mithilfe eines Helikopters hatten Helfer vor Ort bereits am Samstag den direkten Zugang mit einer Behelfsbrücke erschlossen. Auf der Alternativroute konnte zunächst allerdings nur eine Übergangslösung mit Steinen im Bachbett geschaffen werden, wie René Hobusch, der zweite Vorsitzende des Leipziger Alpenvereins gegenüber TAG24 erklärte. "Das hätten wir bis zum nächsten Arbeitseinsatz im Oktober liegen lassen müssen." Das ist jedoch nicht notwendig, denn ihnen kam der Mathe-Leistungskurs des Johannes-Kepler-Gymnasiums zu Hilfe.

Zwölftklässer reparieren Brücke: Zwei Tage Arbeitseinsatz

Starke Regenfälle hatten dort dafür gesorgt, dass eine Brücke weggespült wurde. Als die Schüler in der Gegend waren, packten sie kurzerhand mit an. © Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig Die Zwölftklässler verbrachten in dieser Woche ihre Kursfahrt in Tirol und hatten dabei auch einen Abstecher zur Sulzenauhütte gemacht. "Dabei dachten sie sich, es wäre doch eine tolle Sache, wenn sie helfen könnten", berichtete Eric Buchmann, Lehrer für Geschichte und Gemeinschaftskunde am Kepler-Gymnasium. Zwei Tage lang arbeiteten die 24 Schüler und drei Lehrer daran, die Brücke an ihren angestammten Platz zurückzubringen und dort zu befestigen. "Sie mussten ganz schön schuften, aber es war für sie auch eine schöne Erfahrung, weil sie etwas leisten und zurückgeben konnten", so Buchmann. Auch der Leipziger Alpenverein zeigte sich begeistert von der unverhofften Hilfe. "Das war eine super Sache! Wir sind sehr dankbar dafür", sagte René Hobusch.

Zwei Tage lang arbeiteten sie daran, die Brücke an ihren angestammten Platz zurückzubringen... © Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig

Und dort zu befestigen. "Sie mussten ganz schön schuften, aber es war für sie auch eine schöne Erfahrung, weil sie etwas leisten und zurückgeben konnten", sagte Eric Buchmann, Lehrer am Kepler-Gymnasium. © Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig