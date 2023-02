Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Museum in Borna setzt Zeichen für den Frieden

Borna - Das Museum der Stadt Borna beteiligt sich am Jahrestag des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs an einer überregionalen Kunstaktion.

Ein ukrainischer Soldat an der Front in Donezk. Am 24. Februar jährt sich zum ersten Mal der Beginn des Ukrainekriegs. Das Museum in Borna will gegen den Krieg nun ein Zeichen setzen. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Wie das Museum am Dienstag mitteilte, werden am 24. Februar in einer Endlosschleife auf einem Monitor 365 gezeichnete Friedenstauben gezeigt. Das sei ein Projekt der Künstlerin Cordula Tettau.

Tettau habe 365 Menschen gebeten, eine Friedenstaube zu zeichnen. In München werde das Ergebnis auf einer Litfaßsäule plakatiert, in Borna, Lindau, Erfurt und Unterschleißheim sollen die Tauben digital zu sehen sein.

Die Beteiligung Bornas beruhe auf persönlichen Verbindungen zu der Künstlerin, sagte Museumsmitarbeiter Thomas Bergner.