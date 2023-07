Leipzig-Tipps: Ein Sonntag zwischen Idylle und Magie

Leipzig - Nach all der Hektik und dem ganzen Stress, der uns von Montag bis Freitag zu schaffen machte, verdienen wir uns am Sonntag eine Auszeit. Idyllische Brunchs, magische Shows und Reisen in zauberhafte Welten versüßen Euch in Leipzig den letzten Tag der Woche. Was am Sonntag in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!