Ein Tag voller Gratis-Konzerte: "Fête de la musique" startet in Leipzig

Leipzig - Am Mittwoch wird ganz Leipzig zur Bühne: Zur "Fête de la musique" treten zahlreiche Künstler und Musiker an ganz unterschiedlichen Orten in der Messestadt auf.

Unter anderem die Moritzbastei ist eine Location der "Fête de la musique" in Leipzig. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Idee der "Fête de la musique" stammt, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, aus Frankreich.

Dabei handelt es sich um ein Fest der Musik, bei der Amateurmusiker, aber auch Profis aller Genres am Tag der Sommersonnenwende ihre Spielfreude an Publikum aus der ganzen Stadt weitergeben wollen. Das Festival findet in verschiedenen Städten bundesweit statt - zum Beispiel auch in Magdeburg oder Berlin.

In Leipzig gibt es am Mittwoch nach der feierlichen Eröffnung um 15 Uhr auf dem Burgplatz circa 100 Programmpunkte und Auftritte in über 40 Veranstaltungsstätten wie der Moritzbastei, dem Friedenspark, dem Pöge-Haus oder dem Noch Besser Leben.

Für jeden ist etwas dabei, egal ob Chor-Fan, Rock-Fanatiker oder Anhänger elektronischer Musik. Eine genaue Übersicht über das Programm und die einzelnen Künstler findet Ihr >>>hier.

Ganz wichtig: Die Konzerte sind für das Publikum in der gesamten Stadt kostenlos.