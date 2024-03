Eisshows, Schmuck kreieren und XXL-Partys: Das dürft Ihr Samstag in Leipzig nicht verpassen

Einfach mal einen Nachmittag in eine andere Welt eintauchen? Mit dem Programm des Leipziger Eissport-Clubs ist dies möglich. Unter dem Motto "Movies on Ice" verzaubern Euch über 100 Hobby-Eisläufer von 14 bis 17 Uhr mit einer spannenden Show im Eiszirkus Leipzig. Tickets bekommen Erwachsene für 6 Euro und Kinder von 3 bis 12 Jahren für 3 Euro.

12 Jahre ist es her, dass die Sängerin Jasmin Graf (38) bei "The Voice of Germany" auf der Bühne stand. Seitdem tat sich viel bei der gebürtigen Leipzigerin. Sie arbeitete unter anderem mit Clueso und Xavier Naidoo zusammen und baute sich einen Namen in der Musikbranche auf. Am heutigen Samstag um 19 Uhr gibt sie in Miltitz ihr "Fliederkonzert". Wer dabei sein möchte, kann sich auf der Seite von blütenfein für 35 Euro pro Person noch Karten dafür sichern.