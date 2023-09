Familienfeste, Trödel, Galopprennen: Das geht am Sonntag in Leipzig

Leipzig - Dieser Sonntag muss nicht langweilig sein: In den Vierteln der vielfältigen Messestadt wartet ein großes Angebot an Aktivitäten auf Euch, Eure Familien und Freunde.

Lößnig/Grünau - Zu gleich zwei Gelegenheiten könnt Ihr Euch am Sonntag mit neuen Klamotten für den Herbst oder dem ein oder anderen Schnapper eindecken: Zwischen 12 und 17 Uhr findet im agra Messepark der Ladyfashion Flohmarkt, wo vor allem weibliche Shopping Queens unter freiem Himmel fündig werden dürften. Tickets gibt es für fünf Euro vor Ort. Kostenlos, aber nicht umsonst ist zwischen 7 und 16 Uhr der Trödelmarkt am Kulkwitzer See. Möbel, Deko, Bücher und Klamotten findet Ihr auf den Ständen an der Lütznerstraße/ Ecke Seestraße. Bei gutem Wetter lockt danach ein Sprung ins kühle Nass des "Kulki".