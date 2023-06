Festival-Sommer: Kleinstadt bei Leipzig wird von Gruftis und Metal-Fans überrannt

Die Stadt Torgau bei Leipzig lädt im Juli und August zu zwei ganz besonderen Szene-Festivals.

Von Anna Gumbert

Torgau - Im Torgauer Entenfang stehen in diesem Sommer gleich zwei Festivals für Freunde der Gothic- und Metalszene an: Im Juli lädt das "In Flammen" zum Headbangen, im August dürften Anhänger des WGT beim "Stella Nomine" auf ihre Kosten kommen.

Nicht nur zum Wave-Gotik-Treffen strömen zahlreiche Gruftis nach Sachsen. © Jan Woitas/dpa Das "In Flammen" gibt es bereits seit 2004 und ist unter dem Namen "Hellish Gartenparty" bekannt. Dieser Name ist Programm, wenn man sich das Line-up der diesjährigen Festival-Ausgabe zu Gemüte führt: Headliner sind vom 13. bis 15. Juli die US-Death-Metaller von Possessed, außerdem die schwedische Goth-Metal-Band Tiamat und deren Landsmänner und Kult-Metaller von Unleashed. Außerdem im Programm sind Szene-Größen wie Incantation, Tankard oder Midnight. Tickets bekommt Ihr noch für 86,66 Euro in-flammen.com Leipzig Kultur & Leute Über 30 Jahre im Amt: Direktor der Leipziger Buchmesse hört auf Etwas ruhiger, aber nicht minder düster geht es auf dem "Stella Nomine" vom 17. bis zum 19. August vonstatten. Den Szene-Treff für Gruftis gibt es erst seit 2021; in diesem Jahr wartet er mit Acts wie Umbra et Imago, Ost+Front oder Corpus Delicti auf. Tickets bekommt Ihr ab 76,66 Euro auf stella-nomine-festival.com inklusive ist der Eintritt für das Schloss Hartenfels in Torgau und weitere Museen und Ausstellungen.