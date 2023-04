Galerist Judy Lybke über Zeit nach der DDR: "Ich war bereit, den Helden zu geben"

Der junge Lybke verdiente sich einst sein Geld als Aktmodell in einem Hochschul-Vorkurs. So lernte er Künstler kennen. Seine erste Galerie eröffnete der heute 62-Jährige 1983 in seiner Heimatstadt - also in der DDR.

Die Welten, in denen Lybke lebt, stehen seit Jahrzehnten nicht mehr still. "Ich muss meinen Kalender rausholen, um zu wissen, wo ich vor ein paar Stunden noch war", schildert der Leipziger , der unter anderem die Werke von Neo Rauch vermarktet, der Deutschen Presse-Agentur. Vor ein paar Tagen in Hongkong, von dort über Berlin nach Düsseldorf, weiter nach Leipzig, dann Hannover.

Lybke und seine Mitarbeitenden der Galerie Eigen+Art sind ein eingespieltes Team. © Enrico Meyer/Galerie Eigen+Art/dpa

Heute hat er neben seiner Leipziger Galerie noch zwei weitere in Berlin-Mitte. In einer davon, dem "Eigen+Art Lab", werde seit 13 Jahren experimentiert.

Schon früher habe Lybke immer gewusst, wo was los und wer spannend ist, erinnert sich der ebenfalls aus Leipzig stammende Künstler Uwe Kowski (60). "Judy habe ich 1982 eines Abends in einem Zeichenkurs an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig das erste Mal gesehen. Er war sehr direkt und neugierig." Ein Jahr später eröffnete Lybke seine erste Ausstellung - in seiner Wohnung.

Dass ihn der Galerist 1990 als Künstler in seiner Galerie aufnahm, sei ein entscheidender Moment gewesen, so Kowski. "Es war und ist über all die Jahre ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass ein verlässlicher Partner an meiner Seite ist, der zu mir steht."

Die Corona-Pandemie habe innerhalb der Branche allerdings einiges geändert. Die Aufgabe von Galerien habe sich verändert. "Es reist nicht mehr jeder auf jede Messe. Wir Galeristen bringen also die Kunst in die Museen, machen Ausstellungen." Auf Messen haben sie nun deutlich mehr Zeit: "Wir können endlich echte Eindrücke in den Ländern sammeln."



Die Branche war auch schon vor der Pandemie im Wandel. "Das Internet und die sozialen Medien haben zum Beispiel die Reichweite von Galerien deutlich vergrößert", sagt Lybke. Aber: "Galerien sind der Raum, in dem man in Person vor einem Bild stehen kann und einen Ansprechpartner hat."