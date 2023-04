Keine Jobs mehr: So schlägt sich Ex-MDR-Mann Carsten Weidling durchs Leben

Der Grund liegt nicht allein an Weidlings Lust, fremde Länder zu entdecken. In Deutschland bekam er schlicht keine Aufträge mehr.

"Das ist schon bitter und ärgert mich sehr", gesteht Weidling am Telefon in Buenos Aires. Immerhin werden Ende April auf der Leipziger Buchmesse gleich sechs "Frag den Weltenbummler"-Bücher (Mitteldeutscher Verlag, 18 Euro, eBook 14,99 Euro) vorgestellt. "Das ist nun schon meine zweite Premiere, die ich verpasse." Auch sein Theaterstück "Addams Family", das Weidling für das Sommertheater der Comödie auf Schloss Übigau schrieb, hat er nie gesehen.

Der Sohn des Dresdner DDR-Conférenciers O.F. Weidling (†1985) lebt mit seiner venezolanischen Freundin Dinorah (46) in Argentinien. Um zur Leipziger Buchmesse zu fliegen, fehlt ihm (noch) die Kohle.

Hat auch Australien bereist: Weltenbummler Carsten Weidling vor der berühmten Oper in Sydney. © privat

"Also habe ich die Welt bereist, unterwegs meinen Unterhalt mit kleinen Jobs verdient. Ich habe inkognito für kleine Zeitschriften oder fürs Radio geschrieben. Zeitweise habe ich Hartz IV bezogen. Und ich habe beim Pokern Geld verdient - da bin ich ganz gut", erzählt Weidling.

"Ich hatte viele Jahre keinen festen Wohnsitz, erst seit drei Jahren lebe ich in Argentinien. Hier kann man mit 700, 800 Euro im Monat gut leben."

Doch das soll sich ändern. "Ab September will ich häufiger in Europa sein. Dann erscheinen meine nächsten sechs Weltenbummler-Bücher, ich will mit ihnen auf Lesereise gehen - zu Land und zu Wasser auf Kreuzfahrtschiffen. Natürlich will ich meine Bücher auch in Dresden vorstellen."

Die Bände 13 und 14 sind in Arbeit, ebenso wie ein "Weltenbummler"-YouTube-Kanal.

Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt, träumt Weidling davon, dass der MDR noch die einst geplanten 42 Folgen des Magazins "Wir sind überall" realisiert.