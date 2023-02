Kostüm-Suche, Friedhofs-Rundgang und Justin Timberlake: Das geht am Wochenende in Leipzig!

Friedhofs-Rundgang oder Markt-Shopping? Am Wochenende habt Ihr die Qual der Wahl!

Von Anna Gumbert

Leipzig - Das dritte Februar-Wochenende bricht an und in der Messestadt wird einiges geboten. Was Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Tipps.

MÄRKTE

Waldstraßenviertel/Markkleeberg/Plagwitz - Am Wochenende herrscht in Leipzig ein buntes Markttreiben, bei dem sowohl Fashionistas, Antik-Fans als auch Schatzjäger auf ihre Kosten kommen. Auf der Kleinmesse am Cottaweg geht es am Samstag ab 9 Uhr los mit dem Antik- und Trödelmarkt. Hier findet Ihr alte Möbel, Deko und allerlei Brauch- und Unbrauchbares. Auch am Sonntag hat der Markt noch einmal zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei! Weiter geht es am Samstag ab 15 Uhr mit dem Nachtflohmarkt, der bis um 22 Uhr in der Agra andauert. Von Puppen und Bären, Bilder und Grafiken, Bücher und Schallplatten, Schränke und Töpfe, Omas Weißwäsche bis hin zu Kinderkleidung und Spielzeug ist hier alles Mögliche zu finden. Der Eintritt kostet drei Euro. Zum Abschluss findet vor allem für Klamotten-Fans der Kiezflohmarkt im Westwerk in Plagwitz statt. Zwischen 10 und 16 Uhr könnt Ihr auch hier noch einmal stöbern und Eure Taschen füllen. Der Eintritt ist frei.

Auf den Märkten am Wochenende sind nicht nur Klamotten geboten. © Monika Skolimowska/dpa

FUNDUS-VERKAUF

Zentrum - Wer sich schon immer mal in den feinen Zwirn der Theaterbühnen schmeißen wollte, bekommt am Samstag die Gelegenheit, im Fundus des Schauspiel Leipzig zu stöbern. Dort werden außergewöhnliche Kostüme, Theatermasken und Secondhand-Kleidung verkauft. Perfekt für die aktuelle Faschings- oder Karneval-Saison! Der Fundus-Verkauf findet zwischen 15 und 18 Uhr im Garderobenfoyer statt. Danach können die neuen Outfits gleich in der anschließenden Karaokeshow im Foyer 1 des Schauspiel Leipzig vorgeführt werden!

Im Neuen Schauspiel in Leipzig wird der Fundus aufgeräumt. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

PARTY

Connewitz/Zentrum-Ost/Südvorstadt - Mit dem neuen Kostüm oder Outfit kann es am Samstagabend dann sogleich auf die Piste gehen: Ab 23 Uhr startet die "Rock your Body - Justin Timberlake"-Party im Ilses Erika, in denen die besten Hits des Pop-Sängers und Kollegen aus den Speakern dröhnen. Wer es verspielter und sexy mag, der ist ab 21 Uhr im Kätz gut aufgehoben: Dort findet der Carnival Bizarre statt, auf dem Ihr Euch ab einem Eintrittspreis von 21 Euro Euren Fantasien hingeben und die Musik, den Pool oder Snacks genießen könnt. Mehr Infos, die Tickets und den Dresscode erfahrt Ihr auf eventbrite.de. Im Velvet bekommt Ihr ab 21 Uhr auf der "Girls Girls Girls"-Party Black, Hip-Hop, Deutschrap, R'n'B und Chart-Musik auf die Ohren. Bis 1 Uhr in der Nacht ist der Eintritt für Frauen frei!

Im Ilses Erika, dem Kätz und dem Club Velvet geht es am Wochenende rund. © 123RF/Tetiana Zbrodko

FÜHRUNG ÜBER DEN SÜDFRIEDHOF

Marienbrunn - Wer wollte nicht schon immer mal mehr über die verwunschene und riesige Parkfläche des Leipziger Südfriedhofs wissen? Am Sonntag wird von 14 bis 16 Uhr ein Rundgang auf dem Gelände angeboten, auf dem Ihr alles über die altehrwürdige Anlage, deren Architektur und den Gräbern erfahrt. Tickets für 10 Euro beziehungsweise 8 Euro ermäßigt bekommt Ihr auf leipzigdetails.de.

Der Leipziger Südfriedhof ist ein sagenumwobener Ort. © Anke Brod

OFFENE LESEBÜHNE

Zentrum-Ost - Zum Abschluss des Wochenendes könnt Ihr Euch noch ein paar literarische Schmankerl auf der Lesebühne im Stuk (Studentenkeller) abholen. Ab 20 Uhr kann dort jeder für zehn Minuten einen Platz am Mikro ergattern und Kurzgeschichten, Gedichte, Rap-Lyrics und mehr vortragen. Für jeden Leser gibt es ein Bier umsonst. Moderiert wird die Lesebühne von Henner Kotte und MeMyselfandBaal. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntagabend kann im Stuk jeder zum Poeten werden. © Stuk Leipzig