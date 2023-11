Kreativmarkt, Käsesandwich und Power-Metal: So gestaltet Ihr Euren Sonntag in Leipzig

In unseren Veranstaltungstipps für Leipzig erfahrt Ihr, was Ihr am Sonntag in der Messestadt erleben könnt.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Wenn das Wetter draußen immer mehr zu wünschen übrig lässt, werden Indoor-Aktivitäten in Leipzig wieder beliebter. Ganz vorne mit dabei: Kreativmärkte, Kleinkunstbühnen und Konzerte!

BRUNCH

Südvorstadt - Hundeliebhaber und Frühstücksfreunde starten den Sonntag mit einem gemütlichen Brunch im Forestpark Leipzig auf der Karl-Liebknecht-Straße. Dort könnt Ihr zwischen 9.30 und 15.30 Uhr aus ganz verschiedenen Speiseangeboten wählen: Von Frühstücks-Sandwiches über Pfannkuchen, Omeletts und englischem Frühstück mit oder ohne Fleisch ist für jeden was dabei. Reservieren könnt Ihr vorab per Anruf, SMS oder WhatsApp unter der Tel. 015510224524.

TRÖDEL- UND KREATIVMARKT

Plagwitz/Markkleeberg - Gestärkt vom Brunch geht es danach ab zum Shopping: Auf dem Kiezflohmarkt in Plagwitz findet Ihr wie immer zwischen 10 und 16 Uhr die besten Secondhand-Fummel der Stadt, der Eintritt ist frei. Wer sich lieber für die dunklen Tage mit Materialien für sein kreatives Hobby wie Nähen, Malen oder Basteln eindecken oder bereits nach originellen Weihnachtsgeschenken stöbern will, der sollte dem handgemacht-Kreativmarkt in der agra-Messehalle einen Besuch abstatten. Tickets für fünf Euro könnt Ihr Euch vorab >>>hier sichern.

Auch am Sonntag wird in Leipzig natürlich wieder gebummelt und getrödelt. © 123RF/animaflorapicsstock

NEUE AUSSTELLUNG KUNSTKRAFTWERK

Plagwitz - Draußen regnet und stürmt es und im Inneren des Kunstkraftwerks werden in der Ausstellung "Das Wunderland von Alice" bunte und hypnotische Bilder an die Wände gezaubert. Zwischen 10 und 18 Uhr hat die multimediale Hommage an "Wunderland"-Autor Lewis Carroll geöffnet, Tickets und einen Zeit-Slot könnt Ihr Euch vorab für 15 Euro/12 Euro ermäßigt auf der Website des Kunstkraftwerks kaufen.

Bereits 2018 fand die Ausstellung rund um den "Alice im Wunderland"-Kosmos im Kunstkraftwerk statt, nun wurde sie noch einmal neu interpretiert. (Archiv) © Kunstkraftwerk Leipzig/Luca Migliore

KLEINKUNSTBÜHNE

Zentrum-Ost - Von der Lesebühne zur Kleinkunstbühne: Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat öffnet der Stuk Leipzig ab 19 Uhr seine Bühne für jeden Künstler und Kreativen, der etwas von sich zeigen möchte. Egal ob Poesie, Gesang, Jonglage, Tanz, magische Tricks oder Akrobatik, jede Kunstform ist hier willkommen und natürlich ist auch nur zuschauen erlaubt. Der Eintritt ist frei.

Wer sich auf die Bühne traut, wird mit einem Bier aufs Haus belohnt. © Friso Gentsch dpa/lni

KONZERT: POWERWOLF

Waldstraßenviertel - Allzu gemütlich darf der Sonntagabend dann doch nicht werden: Ab 20 Uhr reitet das Saarbrücker Power-Metal-Gespann Powerwolf in die QUARTERBACK Immobilien Arena ein und wird selbige zum Erzittern bringen. Als Vorband haben sich die Grauwölfe Unterstützung bei Beyond the Black und Serenity mit an Bord geholt. Tickets bekommt Ihr noch ab 69 Euro bei Eventim.

Im Rahmen ihrer "Wolfsherbst"-Tour stoppen Powerwolf in der QUARTERBACK Immobilien Arena Leipzig. © PR