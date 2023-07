Langeweile in Leipzig? Gibts nicht! Das geht am Samstag

Das sommerliche Wetter ruft in Leipzig wieder einige Events auf den Plan. Was am Samstag in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Das sommerliche Wetter ruft in Leipzig wieder einige Events auf den Plan. Neben all den Grillpartys und Tagen am See versüßen Euch Sommerfeste, Open Airs und vieles mehr das Wochenende. Was am Samstag in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Sommerfest mit Blasmusik

Das Kulturhaus Eutritzsch lädt beispielsweise zum "Sommerfest KHE, KGV".

Blasmusik und Programm sorgen hier für Stimmung bei Klein und Groß. Feldküche, Grill und viele weitere Leckereien verzücken währenddessen Euren Gaumen. Mehr Informationen zum Fest, das ab 11 Uhr beginnt, gibt's auf KulturhausEutritzsch.de.

Das Sommerfest des Kulturhauses Eutritzsch besticht mit Leckereien vom Feld und Grill. (Symbolbild) © 123rf/kegfire

Leipziger Shopping-Mall als Showbühne

Auch in Grünau geht es an diesem Wochenende heiß her. Beim Tanzfestival "Grünau tanzt" verwandelt sich das Leipziger Allee-Center in eine extravagante Showbühne. Von 10 Uhr bis 18 Uhr bieten Tänzer verschiedenster Stile jede Menge Tanzspaß. Von Ballett über Hip-Hop bis zu orientalischen Tänzen wird da nichts ausgelassen. Auch einige Kindertanzgruppen beweisen dem Publikum ihr Können. Das Tanz-Programm findet Ihr auf Allee-Center-Leipzig.de.

Yoga am Hauptbahnhof

Ein ganz besonderes Event des Samstags ist das "Electro Flow Yoga". Der weltweit bekannte Entspannung- und Beweglichkeitssport findet nämlich in einer etwas außergewöhnlichen Location statt: Dem Leipziger Hauptbahnhof! Um 18 Uhr schallt zum Start der Yoga-Veranstaltung "Namasté" durch die Osthalle der Promenade. Dem Namen entsprechend ist auch ein DJ mit von der Partie, der die Yogis mit elektronischen Klängen versorgt. Alle Infos zum Buchen des Events gibt's hier.

Am Samstag verwandelt sich der Leipziger Hauptbahnhof in eine Oase der Entspannung. © Jan Woitas/dpa

Orchester im Park

Ein weiteres Highlight des Sommers stellen die Open-Air-Konzerte "Klassik airleben" des Gewandhaus dar. Vor der Kulisse des Rosentals laden Ouvertüre und Orchester unter freiem Himmel zum Genießen ein. Also sucht Eure Decken und packt die Picknick-Körbe für einen unvergesslichen Klassik-Abend ab 20.30 Uhr mit dem Gewandhausorchester im Park. Für die kleineren Klassik-Fans beginnt das Musikerlebnis schon um 16 Uhr im IMPULS-Familienbereich. Welche Überraschungen hier auf Euch warten, erfahrt Ihr auf der Seite des Gewandhausorchesters.

Ausgestattet mit Picknick-Decke und Knabber-Zeug lässt sich das Open Air des Gewandhaus am besten genießen. (Symbolbild) © 123rf/petrunina

Heavy Metal aus Polen, Schweden und Leipzig

Auch an der frischen Luft, aber weniger klassisch ist das Conne Island Open Air. Aus Schweden und Polen kommen die Metal-Bands "Perkele" ("A Heart Full of Pride") und "Lady Class" ("Stracone Pokolenie") in die Messestadt, um ihre Metal-Fans zum Schwitzen zu bringen. Doch was wäre ein Conne Island Open Air ohne Leipziger Band? Aus diesem Grund gibt es am Samstag gleich zwei Gigs lokaler Musiker. Die Leipziger "The Spatanics" ("Early Bird") und "Sintage" ("Midnight Evil") freuen sich, ab 18 Uhr mit Euch zu rocken was das Zeug hält. Die Tickets könnt Ihr Euch aktuell noch auf tixforgigs.com sichern. Ansonsten wird es auch an der Abendkasse noch einige Karten geben.

Hebt die Pommesgabeln und rockt gemeinsam mit verschiedenen Metal-Bands beim Open Air des Conne Island. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

30 Jahre Substanz

Doch auch ein bisschen Disco und Party darf an einem Samstagabend nicht fehlen. Einen guten Grund zum Feiern hat das Substanz. 30 Jahre gibt es den Biergarten im Südosten der Stadt nun schon. Ein Jubiläum, das nach einer angemessenen Party schreit: An drei Tagen ehrt das Pub die vergangenen drei Jahrzehnte mit Live-Auftritt am Freitag, Disco-Night am Samstag und Flohmarkt am Sonntag. Also packt ab 20 Uhr Eure besten Disco-Moves aus und feiert "30 Jahre Substanz!"

30 Jahre Substanz! Das feiert der Biergarten im Süden der Stadt mit einer Disco-Night und jede Menge Bier. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher