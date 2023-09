Ob Romantik im Park, Festivals oder 90er-Ikonen: Das geht am Samstag in Leipzig

An diesem Samstag warten wieder viele Veranstaltungen darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - An diesem Wochenende warten in Leipzig und Umgebung wieder viele außergewöhnliche Veranstaltungen darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was Ihr am Samstag auf dem Plan haben solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Bummel- und Badespaß

Wo lässt sich ein sonniger Samstag besser genießen als an Leipzigs Seen? Am Kulkwitzer See bietet sich von 7 bis 16 Uhr neben der Abkühlung im kühlen Nass auch ein Besuch beim Flohmarkt an. Zahlreiche Händler warten mit Antiquitäten, Sammlerstücken und Second-Hand-Artikeln. Als Abwechslung zum Badespaß findet Ihr hier garantiert Euer neues Lieblingsstück.

Sollte es bei den Verhandlungen auf dem Flohmarkt zu hitzig werden, gewährt der Kulkwitzer See eine Abkühlung. (Symbolbild) © 123RF/gameover

"Das Gute Laune Borsdorf"

Auch die Gemeinde Borsdorf hat etwas zu feiern. Zum 21. Mal findet an diesem Wochenende das jährliche Parthenfest statt. Schon um 13 Uhr geht es los. Abwechslungsreiche Programmpunkte, wie Kunstausstellung und Kinderdisco, und verschiedene Fahrgeschäfte stehen für die Unterhaltung von Groß und Klein bereit. Den ausführlichen Ablaufplan für den Samstag findet Ihr online.

Festival im Bergbaupark

Einen garantiert außergewöhnlichen Ausflug verspricht das Mind World Industrie-Kulturfestival im Bergbau-Technik-Park. Hier findet man ab 12 Uhr neben den stählernen Giganten am Samstag jede Menge Kunst und Kultur. Bis 2 Uhr können die Gäste das extravagante Ambiente genießen. Was Euch bei dem Familien-Festival sonst noch erwartet, erfahrt Ihr auf Bergbau-Technik-Park.de.

Beim Mind World Industrie-Kulturfestival im Bergbau-Technik-Park genießt Ihr Kunst und Kultur in einer sehr außergewöhnlichen Location. © dpa/Jan Woitas

Lichtfest im Agra-Park

Ein zauberhaftes Ambiente erwartet Euch ab 17 Uhr im Agra-Park. Zum traditionellen Lichtfest erstrahlt der Park im Dunkeln der Nacht durch zahlreiche Erleuchtungen. Neben unterschiedlichen Musik-Acts und Lichtshows sorgt die Museumsnacht von 17 bis 23 Uhr für die Highlights des Abends. Kleine Leipziger laden die Städte Leipzig und Markkleeberg herzlich zum Lampions-Basteln und anschließenden Umzug ein. Neu in diesem Jahr ist die Lichterfahrt durch den Park, mit der das diesjährige Stadtradeln endet. Mehr Infos sowie den Programmflyer gibt es auf markleeberg.de.

Der malerische Agra-Park erstrahlt am Samstag zum Lichtfest noch zauberhafter. Musik-Acts und Lichtshows bieten hier Unterhaltung. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

MOMENTA Theaterfestival

Seit Mittwoch findet in der Kultureinrichtung "nato" in der Leipziger Südvorstadt das MOMENTA23 statt. Schon zum achten Mal fällt damit der Vorhang des internationalen Impro-Theaterfestivals. Am Samstag bringt Schauspielerin Celine Camara um 19.30 Uhr das Stück "In Between" auf die Bühne. Ein "Impro Jam" gemeinsam mit allen Gästen rundet im Anschluss den Abend ab. Den kompletten Spielplan findet Ihr auf Momenta-Festival.de.

Daisy Dee

Das "Daisy Dee" Sommerabschluss-Event am Samstag feiert mit Euch Eure Jugend und sorgt mit Klassikern der 90er und 2000er für Nostalgie. Für das Highlight des Abends sorgt der Auftritt der VIVA-Ikone höchstpersönlich. Daisy Dee (53) wurde mit Hits wie "Pump Up The Jam" zum Weltstar. Viele Jahre später ist die Sängerin wieder zu Gast in Sachsen. Tickets und Infos zur Location und DJ-Line-up findet Ihr auf Party-Wurzen.de.

Neben den Hits der 90er und 2000er heizt Euch der Live-Auftritt der VIVA-Ikone Daisy Dee ordentlich ein. © Sven Müller/PR