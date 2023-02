Leipziger Scheibenholz plant die Saison: Diese Termine stehen schon fest

Leipzig - Kaum ist das neue Jahr gestartet, wird schon wieder fleißig geplant in Leipzig : Die Galopprennbahn Scheibenholz startet in die neue Saison und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate. Schon jetzt könnt Ihr Euch Eure Tickets sichern.

In den Jahren vor Corona haben zum Kult-Renntag am 1. Mai bis zu 20.000 Menschen den Aufgalopp besucht. (Archivbild) © PR/Galoppfoto/Frank Sorge/PR

Der die Saison einleitende Kult-Renntag findet wie immer am 1. Mai statt und bietet wieder jede Menge Spektakel auf der Rennbahn im Herzen der Messestadt.

"Der 1. Mai ist Kult und seit über 50 Jahren fester Bestandteil im Leipziger Veranstaltungskalender. (...) Der anhaltend große Zuspruch weit über die Grenzen Leipzigs hinaus erfüllt uns mit großem Stolz und motiviert uns, weiter für den Galopprennsport in Leipzig zu kämpfen", heißt es vonseiten der Marketingabteilung der Rennbahn.

Nicht umsonst reisten jedes Jahr bis zu 20.000 Rennsportbegeisterte aus ganz Deutschland nach Leipzig.

Doch das soll nicht das einzige Event in diesem Jahr bleiben: Zwei weitere Termine sind am 6. Juli zum "Partyrenntag", am 10. September zum "Jubiläumsrenntag" geplant – da feiert das Scheibenholz stolze "160 Jahre Galopprennsport in Leipzig".

Und wie immer gibt es auch wieder das große Saisonfinale, das "Spannung, Wettfieber und Nervenkitzel" für Groß und Klein bietet – diesmal am 8. Oktober.