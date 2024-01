Leipziger Zahnmedizinerin mit Bundesverdienstorden geehrt

Professor Doktor Ina Nitschke (64, 2.v.r.) bei der Verleihung des Ordens neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, 3.v.r.). © Uni Leipzig/Pawel Sosnowski

Wie die Leipziger Uni am Montag stolz mitteilte, wurde Nitschke der Orden stellvertretend für den Bundespräsidenten von Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden verliehen.

Mit der Würdigung wird die 64-Jährige für ihre Tätigkeit im Bereich der Seniorenzahnmedizin ausgezeichnet.

"In den Anfängen gehörten wir zu den wenigen Universitäten in Deutschland, die das Fach lehrten. Jetzt ist es Pflicht geworden. Durch die Würdigung meiner Tätigkeit durch den Bundespräsidenten wird unserem Fach auch Sichtbarkeit inner- und außerhalb der Zahnmedizin verliehen", freut sich Professor Nitschke.

Seit 2009 lehrt die Medizinerin an der Uni Leipzig, war zuvor unter anderem Oberärztin in der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde und Leiterin in der Klinik für Allgemein-, Behinderten- und Seniorenzahnmedizin an der Universität Zürich.

Bei ihrer Danksagung gedachte Professor Nitschke vor allem ihren praktizierenden Kollegen.