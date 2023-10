"Let's Rock": Status Quo gehen wieder auf Tour und machen Halt in Leipzig und Chemnitz!

Leipzig - Sie zählen zu den langlebigsten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten, haben in ihrer Geschichte rund 100 Hit-Singles veröffentlicht: Status Quo! 2024 geht die Gruppe um Gründer Francis Rossi (74) wieder auf Tour. Eine Station: die Messestadt Leipzig .

Franzic Rossi (74, Mitte) und seine Mannen von Status Quo gehen 2024 wieder auf Tour. © Keith Mayhew/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

14 große Open-Air-Shows hat die Band angekündigt. Dabei wollen sie unter anderem in Rostock, Oranienburg und Ludwigsburg Halt machen.

Fans der Boogy-Legenden, die im schönen Sachsen leben, können sich über gleich drei Stationen freuen. So kommen Rossi und Co. nicht nur nach Leipzig, sondern auch nach Chemnitz sowie Steinbach-Langenbach in Thüringen.

Hier die Termine im Überblick:

21. Juni: Steinbach-Langenbach, Naturtheater



2. Juli: Chemnitz, Theaterplatz



3. Juli: Leipzig, Parkbühne



"Die Fans werden jede Menge unserer Hits aus sechs Dekaden Status Quo zu hören bekommen", erklärte Francis Rossi in einer Mitteilung. "Alle können wir leider nicht spielen, denn dann würde das Konzert über fünf Stunden dauern."