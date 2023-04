Live-Casting, Burlesque-Show, Westbesuch: Das könnt Ihr am Wochenende in Leipzig erleben!

Egal ob Ihr Euch im Kabarett berieseln lassen oder selbst aktiv werden wollt, in unseren Wochenend-Tipps ist für alle Leipziger was dabei.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am vorletzten April-Wochenende steht in der Messestadt wieder einiges auf dem Plan. Wer will, kann sich sehr sportlich betätigen - oder durch den Westen der Stadt flanieren.

LIVE-CASTING-SHOW

Paunsdorf - Wer eine Karriere als Schauspieler plant, sollte am Samstag dem Paunsdorf Center einen Besuch abstatten. Im Atrium des Centers findet dann zwischen 13 und 18 Uhr eine Live-Casting-Show der UFA Talentbase statt. Diese Agentur sucht aktuell nach neuen Gesichtern für TV-Formate wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt", "Unter uns" oder "Sag die Wahrheit". Die beste Chance also, seine Fähigkeiten in Sachen Gesang, Tanz, Schauspielerei oder auch Moderation unter Beweis zu stellen. Mehr Infos zum Casting findet Ihr >>>hier.

Einmal auf der großen Leinwand zu sehen sein wie Schauspielerin Anne Menden (37)? Am Sonntag könnt Ihr Euren Traum Wirklichkeit werden lassen. © RTL / Rolf Baumgartner

WESTBESUCH UND FLOHMARKT

Plagwitz - Ein Besuch im Leipziger Stadtteil Plagwitz lohnt sich am Wochenende gleich doppelt: Am Samstag findet auf dem Gelände des Bürgerbahnhof Plagwitz das Stadtteilfest "Westbesuch" statt. Dort werdet Ihr zwischen 10.30 und 18 Uhr mit Musik, leckeren Speisen und Getränken, Flohmarktständen und Kunsthandwerk versorgt. Wer dann noch nicht genug hat, macht am Sonntag gleich mit dem Kiezflohmarkt weiter. Zwischen 10 und 16 Uhr werden dort auf dem Gelände des Westwerks alle Klamotten- und Vintage-Fans glücklich, die am Vortag vielleicht keine Beute nach Hause bringen konnten.

Am Sonntag verlässt niemand mehr Plagwitz ohne ein neues Lieblings-Piece. © Monika Skolimowska/dpa

PARTY

Connewitz/Zentrum - Ein bisschen Feierei darf auch an diesem Wochenende nicht fehlen: Oldie-Fans starten am Samstag ab 23 Uhr im Ilses Erika mit der "Laser Dance - Die anderen 80er"-Party, wo Donis und Tim Thoelke sich auf alle Songs konzentrieren, die bei den üblichen Ü40-Feten sträflich vernachlässigt werden. Macht Euch auf Synthie Pop, Italo Disco, Funk und Wave gefasst. Wer es etwas moderner mag, findet ab 22.30 Uhr im Elsterartig beim "Elstertanz" alles von Pop über Indie bis hin zu den All Time Classics & Guilty Pleasures auf der Tanzdiele.

Wie immer steigt in der Messestadt am Samstag auch die ein oder andere Party. © 123RF/Tetiana Zbrodko

BURLESQUE-SHOW

Zentrum - Wer nicht selbst das Tanzbein schwingen möchte, sondern eher adretten Damen dabei zusehen möchte, der geht am Samstagabend um 20 Uhr lieber ins Central Kabarett zur "Lipsi Lillies Burlesque Show. Höschentausch im Schampusrausch". Dort bekommt Ihr eine spannende Detektiv-Geschichte präsentiert: Die berühmte Burlesque-Tänzerin Josephine Baker hat im Leipziger Revue-Theater der Lipsi Lillies nach einem Auftritt ihr Höschen verloren und das Publikum soll zusammen mit den anderen Tänzerinnen herausfinden, wo dieses geblieben ist. Eingebettet ist das Ganze natürlich in viele tolle Tanz- und Burlesque-Einlagen. Tickets bekommt Ihr >>>hier.

LEIPZIG MARATHON

Waldstraßenviertel/Überall - Alle Sportsfreunde aufgepasst: Am Sonntag könnt Ihr Euch noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start der Läufe für den Leipziger Halbmarathon (Start: 12.45 Uhr) oder Marathon (Start: 10 Uhr) anmelden. Die Strecke führt startend am Sportforum durch die Innenstadt über die Prager Straße und die Richard-Lehmann-Straße entlang durch das Stadtgebiet von Leipzig. Auch 10 Kilometer-Läufe, eine Inliner-Strecke oder ein Kinderlauf finden statt. Mehr Infos findet Ihr >>>hier. Autofahrer sollten sich am Sonntag mit nötigen Umleitungen und Verkehrseinschränkungen bekannt machen.

Tausende Läufer werden am Sonntag im Leipziger Stadtgebiet erwartet. (Archiv) © picture-alliance / dpa