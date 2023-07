Maschinen, Matrizen, Pressen aus zwei Jahrhunderten: Einmaliger Schatz der Druckkunst vor der Rettung!

Leipzig/Dresden - Die Sammlung der Dresdner Buchdruckerei Offizin Haag-Drugulin oder "Offizin-Andersen-Nexö", wie der Betrieb zu DDR-Zeiten hieß, ist einzigartig in Deutschland. Nun zieht der Schatz ins Leipziger Museum für Druckkunst um.

Technik, die begeistert: Monotype-Maschinen aus der Sammlung Offizin Haag-Drugulin. © Landesamt für Denkmalpflege Sachsen/Michael Müller

Das Landesamt für Denkmalpflege stellt dafür Fördermittel in Höhe von rund 81.000 Euro zur Verfügung. Damit werde nicht nur die Überführung unterstützt, sondern auch die Sanierung der Depoträume in Leipzig, so das Landesamt.



Tatsächlich geht ein Teil der Kollektion auf ein 1829 in Leipzig gegründetes Unternehmen zurück. Zuletzt war der Betrieb im Besitz der Familie von Eckehart Schumacher-Gebler (†88), einem der weltweit renommiertesten Druckhistoriker und Sammler.

Anfang des Jahres wurde der Betrieb aufgelöst und zeitgleich unter Denkmalschutz gestellt.

"Die Sammlung ist ein einzigartiges Dokument für die Entwicklung des Bleisatzdruckverfahrens in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert und dokumentiert die Historie eines geschichtsträchtigen Unternehmens", so Sprecherin Sabine Webersinke.