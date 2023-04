Mit dem Buch ist zu rechnen! Zahlen und Fakten rund um die Leselust

Leipzig - Zwei mehr oder minder feste Deckel, dazwischen bedrucktes Papier: Bücher sind eine Top-Erfindung der Menschheit. Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die Lust am Lesen dabei ungebrochen. Wenn also kommende Woche die Leipziger Buchmesse (27. bis 30. April) ihre Tore öffnet, werden Zehntausende wieder ihren Autoren lauschen oder an Regalen und Ständen schmökern. Faszination Lesen - hier ein paar Zahlen zum Thema Buch.