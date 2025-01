Weil die Krankenkasse nicht zahlt: Leipziger braucht Geld, um weiblicher zu werden

Leipzig - Der Traum einer Transition rückt in greifbare Nähe. Der als biologischer Mann geborene Phenix Fulani möchte Behandlungen über sich ergehen lassen, die ihm zu einem weiblichen Erscheinungsbild verhelfen. Weil die Krankenkasse nicht zahlt, sucht sich der mutige Leipziger nun Hilfe in der Öffentlichkeit.

In der Vergangenheit hat sich Phenix Fulani schon zu einem leicht weiblicheren Erscheinungsbild gebracht. © privat

Bereits seit zwei Jahren steht für Phenix fest, dass eine Transition, also eine Anpassung an die - in diesem Fall weibliche - Geschlechtsidentität stattfinden muss. Zunächst nur als vorübergehende Phase eingeordnet, seien die Gefühle immer stärker geworden.

"Ich habe nun verstanden, dass die Transition mir die Möglichkeit gibt, endlich im Einklang mit mir selbst zu leben und endlich die Person zu sein, die ich vor mir sehe, wenn ich meine Augen schließe und mich selbst von innen betrachte", heißt es auf der Spendenseite "Gofundme".

Jeder Tag, jeder Monat und jedes Jahr, in dem sich der leidenschaftliche Ballroom-Tänzer zurückhält, fühle sich wie verlorene Zeit an.

Er möchte neben einer Entfernung seiner Körperhaare mittels Laserbehandlung auch eine Facial Feminization Surgery (FFS) vornehmen, die ihm zu einem feminineren Erscheinungsbild verhelfen sollen.