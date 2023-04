Nazis im Schaufenster: Hier könnt Ihr Leipzigs faszinierende Schatzkammer entdecken

Leipzig - In der kommenden Woche findet erstmals wieder die Leipziger Buchmesse statt und lockt Tausende Besucher in die Stadt. Grund genug, auch eine Institution aufleben zu lassen, die nach Leipzig gehört wie das Völkerschlachtdenkmal: Die BuWision feiert zehnjährigen Geburtstag.

Highlights waren hier unter anderem die Konferenz "Der Heimliche Leser in der DDR" im Jahr 2007, die Tagung zum 50-jährigen Jubiläum der Bitterfeld Konferenz 2009 und zuletzt die Konferenz "Die Argusaugen der Zensur", die sich 2019 intensiv mit der Interpretation von Zensurgutachten während der DDR beschäftigte.

Auch will die BuWision 2023 anhand einer digitalen Karte einen Rückblick auf die Ausstellungen während der vergangenen Jahre sowie auf prägende Veranstaltungen der Leipziger Buchwissenschaft geben.

In diesem Jahr lädt die frühere Leipziger Buchwissenschaft nicht nur zur Ausstellung der "Schwarzen Reihe", die sich in mehr als 200 Ausgaben mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt, ein.

TAG24 trifft Siegfried Lokatis (66), pensionierter Professor der Uni Leipzig, im Restaurant Pilot an der Gottschedstraße – der Ort, an dem jedes Jahr zur Buchmesse ganze Bücherreihen in den Schaufenstern ausgestellt werden. Er befindet sich direkt gegenüber dem Erinnerungsort der Alten Synagoge, weshalb er diesmal besonders gut passt.

Das buchwissenschaftliche Archiv hat zahlreiche (bunte) Lesereihen und viele andere Schätze zu bieten. © BuWision/Ingmar Stange

Nicht zu vergessen das "Bibliotop", das einst in der Hainstraße zu finden war, 2021 in den Tresorraum der ehemaligen Commerzbank in der Ritterstraße umzog und mit seinen Buchsammlungen und Ausstellungsstücken das Herzstück der Buchwissenschaft ist.

Durch dieses führt Prof. Lokatis auch während der Buchmesse: Am kommenden Samstag und Sonntag von 11 bis 13 Uhr könnt Ihr Euch diese einzigartige Bibliothek in der Innenstadt anschauen. Der Treffpunkt ist an der Freiheitssäule neben der Nikolaikirche.

Die Ausstellung der "Schwarzen Reihe" im Pilot hat bereits am vergangenen Freitag begonnen. Die 13 Fenster, die in Erinnerung an den 2021 verstorbenen Lektor Walter Pehle (†80) hergerichtet wurden, könnt Ihr während der ganzen Messewoche anschauen.

Und dann ist erst einmal Schluss mit BuWision, oder doch nicht? Wird es jemals wieder Ausstellungen geben?

"Vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber zur Buchmesse 2025 feiert der Börsenverein, der in Leipzig gegründet wurde, sein 200. Jubiläum. Das wäre doch ein guter Grund, mithilfe der Uni die Schaufenster in unserer City noch einmal mit Büchern zu füllen", so Prof. Lokatis abschließend.