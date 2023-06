Ob Abrocken oder Trödeln: Das sind die Tipps für den Sonntagsausflug in Leipzig

Was Ihr an Eurem Sonntag in Leipzig erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch wenn sich das Wochenende dem Ende zuneigt, heißt das noch lange nicht, dass der Messestadt die Events ausgehen. Was Ihr an Eurem Sonntag in Leipzig erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Zwischen Pharaonen und Pyramiden

Am Sonntag können die Kids in längst vergangene Zeiten eintauchen. Das ägyptische Museum der Universität Leipzig zeigt auf einer Führung für Kinder die Lebenswelt der Ägypter. Die kleinen Forscher erfahren hier, an welche Götter sie glaubten, lernen Pharaonen kennen und lüften das Geheimnis des Baus der Pyramiden. Der Rundgang beginnt 14 Uhr. Alles Weitere erfahrt Ihr auf der Seite der Universität Leipzig.

Auf Schatzsuche auf Leipzigs Trödelmärkten

Alte Schätze verbergen sich auch auf so manchem Flohmarkt. Ab 7 Uhr bis 15 Uhr könnt Ihr die riesige Fläche des AGRA-Antikmarkts erkunden. Auf dem ganzen Gelände findet Ihr, neben den zahlreichen Ständen und Antiquitäten, Imbisse, Cafémobile und vieles mehr. Mehr Informationen findet Ihr auf Leipzig-Leben.de. Wer sich auf einem Trödelmarkt eher Secondhand-Kleidung und Vintage-Stücke erhofft, ist bei dem Indoor-Flohmarkt im Academixer-Keller genau richtig. Hier umfasst der Fundus Kleidung, Kostüme, Requisiten und Co. Von 11 Uhr bis 16 Uhr könnt Ihr suchen, was das Zeug hält. Alle Einnahmen werden zudem der Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung sowie dem Verein "Zugabe" gespendet. Ein Trödel-Highlight für alle Eltern bietet der Kinder-Flohmarkt im Kawi Kids. Hier verkaufen von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Eltern die alten, aussortierten und zu klein gewordenen Sachen ihrer Knirpse.

Auf dem AGRA Antikmarkt verstecken sich so manche Schätze aus alten Zeiten. (Symbolbild) © 123RF/ronyzmbow

Ökofete im Clara-Zetkin-Park

Einmal im Jahr feiert der Leipziger Umweltverbund "Ökolöwen" im Clara-Zetkin-Park eine Ökofete. An diesem Sonntag ist es wieder so weit und die Anton-Bruckner-Allee verwandelt sich von 12 Uhr bis 19 Uhr in Deutschlands größte Umweltmesse. Der Verein verspricht ein kreatives und nachhaltiges Erlebnis. Auch für den Hunger sei mit fair produzierten Snacks und Speisen gesorgt. Mehr Infos zu Eurem grünen Öko-Erlebnis findet Ihr auf Oekoloewe.de.

Sommertanz im Schauspiel

Ein weiteres Highlight des Sonntags ist die Sommer-Tanz-Gala des Fachbereichs Tanz der Musikschule Leipzig. Im städtischen Schauspiel führen die Tanzklassen ab 18.30 Uhr ihre jeweiligen Stücke vor. Details und Tickets findet Ihr auf der Seite des Leipziger Schauspiels.

Auch am Sonntag ist es in der sächsischen Metropole noch nicht vorbei mit dem Abrocken. Im Rahmen ihrer Jubiläumstour feiert die nordische Band Santiano ("Wellermann", "Frei wie der Wind") ihr zehnjähriges Bestehen. Ab 19.30 Uhr ertönen auf der Festwiese die seemännischen Klänge der Shanty-Rock-Band. Tickets bekommt Ihr bei Eventim.

Seit zehn Jahren ist Santiano ein voller Erfolg. An diesem Sonntag ist die Band aus Schleswig-Holstein zu Gast in Leipzig. © Axel Heimken/dpa

Ein Konzert auf der Deponie

Eine ganz besondere Konzertatmosphäre garantiert das "Konzert auf der Deponie" des Leipziger Vereins "Kuhstall". Start ist um 10.15 Uhr im Bergbau-Technik-Park, von wo es dann gemeinsam zum Ort des Geschehens geht. Dort angekommen sorgt das Leipziger Blechbläserquintett "emBRASSment" für musikalische Unterhaltung mit Tuba, Posaune, Waldhorn sowie zwei Trompeten. Mehr Information zu Euren musikalischen Sonntagsausflug zu einer der außergewöhnlichsten Locations der Region findet Ihr auf der Website des Vereins.

Das Blechbläserquintett "emBRASSment" begeistert mit Tuba, Posaune, Waldhorn und zwei Trompeten. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev