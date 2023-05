Ob Essen, Musik oder Sport: Leipzig verspricht ein facettenreiches Wochenende

Auch an diesem Wochenende hält Leipzig ein abwechslungsreiches Programm bereit. Was in der Stadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch an diesem Wochenende hält Leipzig wieder ein abwechslungsreiches Programm für Euch bereit. Ob Unterhaltung für die Kids, kulinarische Weltreise oder ausgefallener Sport: Was in der Stadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Egal ob Safari, Musik oder Hüpfburg: Für die Kids ist alles dabei

Am Samstagmittag können Kinder ab 7 Jahren auf Safari gehen. Auf dem Offroad Gelände von Porsche Leipzig können kleine Entdecker zusammen mit einem Falkner beeindruckende Greifvögel beobachten und Interessantes über den Beruf als Falkner lernen. Tatkräftig anpacken können junge Leipziger unter dem Motto "Grünau wächst" auf der freien Fläche neben dem Grünauer Marktplatz. Am Samstag um 12 Uhr gibt Baubürgermeister Thomas Dienberg den Startschuss fürs Pflanzen, Saatbomben-Basteln und etliche weitere Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Aber auch am letzten Tag des Wochenendes soll die Entdeckungstour weitergehen. Auf einer Führung durchs Kino im UT Connewitz erklärt ein wahrer Kino-Experte den Film-Fans, wie ihre Helden auf die Leinwand kommen und vieles mehr. Danach zeigt das Kino den kleinen Maulwurf und seine Berufe. Mehr Infos zu den Veranstaltungen findet Ihr auf prinz.de. Sogar für musikalische Unterhaltung soll für die Kids gesorgt sein. Im Kupfersaal spielt die quirlige Ein-Mann-Band "Bummelkasten" am Sonntag ab 15 Uhr ihre Lieder für alle Kinder bis elf Jahre. Tickets findet Ihr online.



Leckeres Popcorn naschen und dem kleinen Maulwurf beim Entdecken verschiedener Berufe zuschauen, das können die Kinder am Sonntag im UT Connewitz. (Symbolbild) © 123RF / antoniodiaz

Auf kulinarischer Weltreise

Seit dem gestrigen Freitag lockt der Kohlrabizirkus mit leckeren Spezialitäten aus aller Welt zu Europas größtem Street Food Festival. Kinderland, Musik und Bars - da ist garantiert für jeden was dabei, egal ob Klein oder Groß. Frisch zubereitete Speisen, exotische Gerüche und erfrischende Drinks versüßen Euch den Samstag und Sonntag für nur 4 Euro pro Nase. Mehr Informationen für Eure kulinarische Weltreise findet Ihr auf streetfoodtour.eu.

Burger, Cocktails und vieles mehr erwarten euch am Samstag und Sonntag auf Europas größtem Street Food Festival am Kohlrabizirkus. (Symbolbild) © 123RF / kasto

Sportlich unterwegs im Shopping-Center

Neben leckerem Essen und ausgelassenen Partys soll an einem ausgeglichenen Wochenende natürlich auch der Sport nicht zu kurz kommen.

Das "Finde dein Abenteuer"- Freizeitevent im Paunsdorf Center bietet am Samstag viele Möglichkeiten, ins Schwitzen zu geraten. Auf Slacklines stellen Stars wie Lukas Irmler oder Weltrekordhalter Ruben Langer ihr Können unter Beweis. Neben den Slack- und Trickline-Shows sollen die Besucher die Möglichkeit haben, sich selbst in dem außergewöhnlichen Sport zu probieren. Wem dazu die Balance fehlt, der hat vielleicht beim Bouldern oder beim Gladiator-Run, einem aufblasbaren Hindernis-Parcours, mehr Erfolg. Sollte Euch diese Auswahl nicht genügen, findet Ihr unter westfield.com noch mehr Optionen. Eine Überraschung hält das Shopping-Center trotzdem noch bereit. Ganz exklusiv stellen die Leipziger Ice-Fighters und ihr neuer Hauptsponsor, das Paunsdorf Center, ihren neuen Spieler vor.

Wasserratten aufgepasst!

Nach ihrem erfolgreichen Paddelfestival am vergangenen Wochenende startet im Markkleeberger Kanupark nun auch endlich die Saison für alle ungeübten Wasserratten. Offizieller Rafting-Start ist um 12 Uhr. Ab dann kann sich ein Jeder wieder auf Wildwasser-Rafting, Bodyboarding, Surfen, Kajak oder Drachenboot fahren freuen. Mehr Informationen zu den Angeboten findet ihr auf kanupark-markkleeberg.com.

Um 12 Uhr gibt der Kanupark Markleeberg den Startschuss für die diesjährige Saison. Seid die Ersten, die mit Kanu, Surfboard oder Drachenboot in See stechen. © Kanupark Markkleeberg PR

"Tattoo und Lifestyle"

Auch für alle Fans der Körperkunst hat die Messestadt am Wochenende einiges zu bieten. Auf der Tattoo-Expo "Tattoo und Lifestyle" auf dem Leipziger AGRA Messepark stehen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag zahlreiche Künstler bereit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Verschiedene Contests, Cocktail- und Barstände, sowie DJs sorgen für genügend Abwechslung. Mehr Informationen und Tickets gibts auf tattoo-lifestyle-leipzig.de.

Von den Niederlanden bis Sydney: Musik aus aller Welt

Musikalisch wird in der Messestadt auch an diesem Wochenende eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Richtungen aus aller Welt geboten.

Das Trio Torul, dessen Mitglieder aus Ljubljana und Slowenien stammen, steht für einzigartigen Elektro-Pop. Am Samstag spielen sie ihre außergewöhnlichen Songs in der Moritzbastei. Tickets findet ihr auf moritzbastei.de. Aus den Niederlanden weht im Vergleich dazu ein ganz anderer Wind. Die ehemalige Frontfrau der Metal-Band "Nightwish", Floor Jansen, geht erstmals auf Solo-Tour, die sie am Samstag ins Haus Auensee führt. Auch hier könnt ihr euch online noch Tickets vorbestellen. Zumindest etwas ruhigere Klänge bringt die Instrumental-Band "We Lost In The Sea" aus Sydney mit. Im Genre des "Post-Rock" beziehungsweise "Post-Metals" präsentiert das Sextett am Samstag ab 20 Uhr seine Lieder im WERK 2. Für nur 16 Euro könnt Ihr Euch online Karten schnappen.

Die Band "We Lost In The Sea" aus Sydney spielt am Samstag für Euch im WERK 2 ihre Lieder. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Damit nicht nur die Sonne strahlt

Nach einer anstrengenden Woche voller griesgrämiger Gesichter, sollen am Wochenende die Sorge weggelacht werden. Die Moritzbastei veranstaltet am Samstag die Open-Mic-Comedy-Show "Feel Comedy". Sie ist Teil einer Event-Reihe, die an verschiedenen Orten Leipzigs stattfindet und neuen Stand-up-Comedians eine Chance bietet, erste Erfahrungen zu sammeln. Wenn Ihr Lust habt, Euch am Samstag von sieben bis acht Comedians ein Lachen rauskitzeln zu lassen, könnt Ihr Euch auf moritzbastei.de Tickets vorbestellen. Weiter geht es an dem lustigen Wochenende dann am Sonntagmorgen mit dem Kabarett-Brunch "Lachen mit Biss" im Central Kabarett, bei dem man neben einem leckeren Buffet auch noch eine amüsante Show geboten bekommt. Zum krönenden Abschluss des Wochenendes lädt Ausnahme-Talent Paul Panzer am Sonntagabend, um 19 Uhr in die Leipziger Quarterback Arena. Auf seiner Tour "Midlife Crisis - willkommen auf der dunklen Seite" geht es um die Problemchen, die einem im mittleren Lebensabschnitt so plagen.

Nach einer anstrengenden Woche hilft manchmal nur noch Lachen. Die "Open-Mic-Comedy-Show" in der Moritzbastei, das Kabarett-Brunch und Comedy-Star Paul Panzer helfen Euch, am Wochenende Eure Sorgen zu vergessen. (Symbolbild) © ammentorp/123 RF