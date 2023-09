Pergament mit der ältest bekannten Handschrift in Leipziger Uni-Bibo gefunden

Unter anderem dieser Pergamentstreifen wurde in der Uni-Bibliothek gefunden. © Olaf Mokansky/Universitätsbibliothek Leipzig/dpa

Es handle sich um Fragmente eines mittelalterlichen Buches, teilte die Bibliothek am Montag mit. Das Manuskript sei um 1300 in Thüringen geschrieben worden, als der bedeutende Theologe am Dominikanerkloster in Erfurt wirkte (1294-1310).

Solche "Entdeckungen" seien der Wunschtraum von Forscherinnen und Forschern sowie von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, sagte dazu Anne Lipp, Direktorin der Universitätsbibliothek Leipzig.

Die Existenz der beiden Pergamentstreifen mit einem theologisch-mystischen Text in deutscher Sprache sei schon länger bekannt gewesen, konnten jedoch erst vor kurzem zugeordnet werden. So seien Ausschnitte aus einem sehr weit verbreiteten Text erhalten, der nach neuesten Erkenntnissen auf Eckhart zurückgeht und unter dem Titel "Von zweierlei Wegen" bekannt ist.

Auf einer ursprünglich zweiten Seite sind sogar Zeilen aus einem bisher nicht näher zu bestimmenden Text erkennbar - möglicherweise ein bislang unbekannter Eckhart-Text.