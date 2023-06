Rundflug, Safari, Schatzsuche: In Leipzig gibt es am Wochenende einiges zu entdecken

Das Programm in Leipzig lässt an diesem Wochenende garantiert keine Wünsche offen. Was in der Messestadt lost ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Rundflug über den Flughafen oder Safari durch den Zoo, ob grazile Tänzer oder krasse Wrestler: Das Programm in Leipzig lässt an diesem Wochenende garantiert keine Wünsche offen. Was am Samstag und Sonntag in der Messestadt lost ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Kids auf Safari

Auch für die kleinen Leipziger hat die Messestadt am Wochenende wieder einiges zu bieten.

Im Zoo Leipzig können junge Naturforscher im Rahmen der Entdeckungstage so einiges über die Bewohner des Pongolands erfahren. Von 10 bis 18 Uhr wartet, sowohl Samstag als auch Sonntag, ein ganztägiges und interessantes Programm auf die Kids. Mehr dazu findet Ihr unter Zoo-leipzig.de. Auch Porsche lädt die kleinen Entdecker am Samstag um 12.15 Uhr zur Safari ein. Im Porsche Experience Center gehen die Tierfreunde auf Offroad-Entdeckungstour und lernen die Honigbienen kennen. Ein erfahrener Imker wird ihnen dabei all ihre Fragen beantworten können. Unter Porsche-leipzig.com könnt Ihr Euch schon vorab anmelden.

Während der Entdeckungstage lernen die Kinder die Bewohner des Pongolands kennen. Dabei erfahren sie viel Wissenswertes über die Affen. © 123RF/castenoid

Eine etwas andere Erkundungstor durch Leipzig

Auf eine ganz andere Weise erkundet Ihr die Stadt auf dem Hörspaziergang des Projekts "Schhh..! – Eine musikalische Begehung" zum Thema Stadtgeräusche. Der Spaziergang ist eine Veranstaltung der Cammerspiele Leipzig, sowie Studierenden der Hochschule für Musik und Theater. Geleitet wird er von Katharina Böbel, Musikerin und Kulturwissenschaftlerin. Der Rundgang findet sowohl Samstag, als auch Sonntag um 14.30 Uhr statt und startet am Bayerischen Bahnhof. Mehr Informationen findet Ihr auf Leipziginfo.de.

Der Hörspaziergang lädt dazu ein die Stadt Leipzig ganz anders wahrzunehmen und die ihre Schönheit in ihren urbanen Klängen wiederzufinden. © Cammerspiele Leipzig

Hoch hinaus

Das Flughafenfest des Flughafens Leipzig/Halle begeistert sowohl Groß als auch Klein. So können die Gäste auf Rundfahrten den Flughafen erkunden, die Technik unter die Lupe nehmen und die Riesen der Lüfte, wie die Antonov A124 oder den Airbus A300, genauer inspizieren. Sogar einen Rundflug bietet das Fest am Samstag und Sonntag an. Die kleineren Flugzeug-Fans weiß der Flughafen mit einem großen Outdoor-Spielplatz, Hüpfburgen, Kletterwald und vielem mehr zu überzeugen.

Am Samstag und Sonntag feiert der Flughafen Leipzig/Halle Flughafenfest. Bei freiem Eintritt können Gäste jedes Alters die Riesen der Lüfte bestaunen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Feiern nach Deinem Geschmack

Natürlich gehört auch ein bisschen Party zur Wochenendplanung dazu. Auf die Partynacht einstimmen könnt Ihr Euch bei der Rooftop-Party in der Bar Cabana. Beim "Saturday Pre-Clubbing" lasst Ihr ab 16 Uhr mit den ersten Cocktails bei Sonnenuntergang auf der Dachterrasse den Sommertag ausklingen. Die Bar verspricht zudem internationale Küche sowie einen DJ. Im WERK2 tanzt Ihr Euch am Samstagabend die Sorgen vom Leib. Auf dem funkelnden Dancefloor erwarten Euch Pop, Kult und Charts. Disco-Kugel und Cocktails versüßen Euch dabei die warme Sommernacht. Etwas andere Musik spielt hingegen im Pendo. DJ und Musikproduzent Psaiko.Dino und DJ Superior heizen hier am Samstag ab 23 Uhr der Tanzfläche mit Hip-Hop, New School ein. Wenn Ihr aber so richtig abrocken wollt, ist das Bandhaus Leipzig das richtige für Euch. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der "Bandcommunity Leipzig" veranstaltet der Verein eine Jubiläumsausgabe des "Bandhaus Open Air". Mehr Infos findet Ihr dazu auf bandcommunity-leipzig.org.

Swing, Tango, Linedance - in Leipzig schwingt man das Tanzbein

Wem für das Tanzen aber noch die nötigen Schritte fehlen, der findet bei dem zweiten "Konsum Leipzig Dance Festival" in der Kongresshalle des Zoos Leipzig Unterstützung. Sowohl Samstag als auch Sonntag haben alle Tanzbegeisterten, egal ob Profi-Tänzer oder Anfänger, die Möglichkeit, in täglich bis zu 36 Workshops bekannte Tanzstile wie Swing, Tango oder Linedance zu lernen. Das Highlight des Festivals stellt die "Night of the Dancing Stars" dar, bei der die Weltbesten Tanzpaare ihr Können unter Beweis stellen. Mehr Informationen gibt's unter konsum-leipzig-dancefestival.de oder auf der Instagram-Seite der Veranstaltung.

Beim "Konsum Dance Festival" zeigen Euch echte Profis, wie es richtig geht. © Bildmontage: PR Tanzschule Leipzig by Oliver Thalheim & Tina Spiesbach-Hepke

Sportlich durchs Wochenende

Aber auch der Sport darf an einem ausgeglichenen Wochenende nicht zu kurz kommen.

Zuschauen kann da manchmal völlig ausreichen. Beim "New Horizons" seht Ihr am Samstag um 19 Uhr im Boxclub Olympia Deutschlands Wrestler live in Aktion. Deutsche Stars wie John "Bad Bones" Klinger oder Leon Van Gasteren versprechen krasse Fights. Tickets dafür findet Ihr auf eventbrite.de. Selbst aktiv werdet Ihr am Sonntag um 15 Uhr entsprechend dem sommerlichen Wetter beim Beach-Volleyball. Bei dem "Early-Summer-Beachvolleyball-Turnier" sind alle Hobby-Beacher herzlich willkommen. Gespielt wird dabei in Viererteams "just for fun". Team-Tickets können schon im Vorfeld auf eventbrite.de für insgesamt nur 40 Euro inklusive Freigetränk gebucht werden.

Das "Early-Summer-Beachvolleyball-Turnier" heißt am Sonntag alle Hobby-Beacher zum Turnier willkommen. (Symbolbild) © 123RF/mexitographer

Trödeln, Bummeln, Baden

Am Samstag und Sonntag lädt der Sammler- und Trödelmarkt am Kulkwitzer See wieder vor der Kulisse von Leipzigs ältestem Badesee zum Bummeln und Trödeln ein. An der Seestraße 12 könnt Ihr an beiden Tagen von 7 Uhr bis 16 Uhr auf Schatzsuchen gehen. Falls Ihr dabei nicht fündig werdet, warten immer noch die Abkühlung im kühlen Nass des Kulkis und ein toller Strandtag bei fast 30 Grad auf Euch.

Beim Trödelmarkt am Kulkwitzer See verstecken sich alte Schätze. Leipzigs ältester Badesee bietet währenddessen eine Abkühlung. (Symbolbild) © 123RF/gameover